SAÜ’lü araştırma görevlisi 19. Devlet Fotoğraf Yarışması’nda ödül aldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesinden Arş. Gör. Hüseyin Can, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 19. Devlet Fotoğraf Yarışması’nda ödüle layık görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce bu yıl 19’uncusu düzenlenen Devlet Fotoğraf Yarışması sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre SAÜ İlahiyat Fakültesinden Arş. Gör. Hüseyin Can, dört kategoride gerçekleşen ve bin 347 eserin değerlendirildiği yarışmada “Tiyatro Yapısı” adlı fotoğrafı ile Patara kategorisinde başarı ödülü kazandı. Başvuru ve seçici kurul değerlendirmesinin “https://gorselsanat.ktb.gov.tr” adresinden çevrimiçi olarak yapıldığı yarışmada ödüller 4 ayrı kategoride dağıtıldı.

“İnsan ve Yaşam” kategorisinde 3 Başarı ile 19 Sergileme, “Tarihi Yapılar” kategorisinde 3 Başarı ile 19 Sergileme, “Deneysel Çalışmalar” kategorisinde 3 Başarı ile 15 Sergileme, “Patara” kategorisinde de 3 Başarı ile 20 Sergileme ödülünün verildiği yarışmada, eser sahiplerine takdim edilecek toplam para ödülü ise 139 bin 800 lira olacak. Sergiye layık görülen 85 fotoğrafın askı listesi sonucunda Seçici Kurul’un ortak kararı ile belirlendiği “19. Devlet Fotoğraf Yarışması”nda 601 katılımcının başvurusu kabul edildi.



