YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Savunma Sanayii Başkanı Demir'in ağabeyinin cenazesi toprağa verildi

Savunma Sanayii Başkanı Demir'in ağabeyinin cenazesi toprağa verildi

28.02.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savunma Sanayii Başkanı Demir'in ağabeyinin cenazesi toprağa verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Eskişehir'de 73 yaşında vefat eden ağabeyi Ahmet Demir son yolculuğuna uğurlandı.

Ahmet Demir'in cenazesi, Sami Ramazanoğlu Camisi'nde Eskişehir Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı namazın ardından Seyitgazi yolundaki Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Törene, İsmail Demir ve yakınlarının yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve diğer yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eskişehir'de yaşayan Ukraynalı aile yakınları için üzüntü duyuyorEskişehir'de yaşayan Ukraynalı aile yakınları için üzüntü duyuyor

Eskişehir Namaz Vakitleri 1 Mart Salı

İmsak
06:02
Sabah
07:25
Öğle
13:15
İkindi
16:23
Akşam
18:56
Yatsı
20:13
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kollarını gören inanmıyor! “Patlayacak gibi duruyor”

Kollarını gören inanmıyor! “Patlayacak gibi duruyor”

Frikik vermeye ramak kaldı! "Dekoltene dikkat et"

Frikik vermeye ramak kaldı! "Dekoltene dikkat et"

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Olay yaratan paylaşım! Rus askerlerine cinsel ilişki sözü verdi

Olay yaratan paylaşım! Rus askerlerine cinsel ilişki sözü verdi

Ünlü şarkıcı silahlandı! Motivasyon şarkısı gündem yarattı

Ünlü şarkıcı silahlandı! Motivasyon şarkısı gündem yarattı

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.