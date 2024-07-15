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Saygılarla Luis de la Fuente! İspanya'nın tecrübeli hocası, alttan gelerek tüm kupaları teker teker süpürdü...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.07.2024 00:10
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finali’nde İspanya, İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek 4. kez şampiyonluğa ulaştı. Luis de la Fuente bu kupayla birlikte koleksiyonuna bir kupa daha ekleyerek tüm dünyanın saygısını kazandı.

Saygılarla Luis de la Fuente! İspanya'nın tecrübeli hocası, alttan gelerek tüm kupaları teker teker süpürdü...

İspanya, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) finalinde İngiltere'yi 2-1 yenerek kupayı kazandı.

İSPANYA REKOR KIRDI

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Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde bugüne kadar en fazla Almanya ile İspanya kazandı. Geride kalan 16 turnuvada iki ülke, 3’er kez mutlu sona ulaştı. İspanya, bugün oynanan karşılaşmada ise İngiltere’yi yenerek tarihinde bu kupayı 4. kez elde ederek en fazla şampiyon olan ülke oldu. Daha önce 4 kez final oynama başarısı gösteren İspanyollar, 1964, 2008 ve 2012’de mutlu sona ulaşmış 1984’te ise ikinciliği elde etmişti.

KUPA AVCISI DE LA FUENTE!

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Luis de la Fuente, U-19 Avrupa Şampiyonası, U-21 Avrupa Şampiyonası, Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nı kazanan ilk teknik direktör oldu.

EURO 2024'ün kazananı İspanya!EURO 2024'ün kazananı İspanya!
Anahtar Kelimeler:
İspanya euro 2024
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