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Saygılı: "Küpesiz kurban almayın"

OSMANİYE HABERLERİ  | 03.07.2020 17:48 | Son Güncelleme

Osmaniye İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Saygılı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tüketicileri küpesiz kurban almamaları konusunda uyardı.Saygılı, yaptığı açıklamada, kurban satın alırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunduğunu belirterek, "Hayvanın sağlıklı veya kurban olup olmayacağını anlamak için bazı özelliklerine dikkat etmek gerekiyor.

Saygılı: "Küpesiz kurban almayın"

Osmaniye İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Saygılı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tüketicileri küpesiz kurban almamaları konusunda uyardı.
Saygılı, yaptığı açıklamada, kurban satın alırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunduğunu belirterek, "Hayvanın sağlıklı veya kurban olup olmayacağını anlamak için bazı özelliklerine dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle kurban satın alırken hayvanın kulağında veteriner kontrolünden geçtiğini gösteren bir küpenin olması gerekiyor. Bunun yanı sıra hayvanın sağlıklı olduğuna dair veteriner hekim sağlık raporu gerekli. Keçilerde hayvanın bir yaşını doldurmuş olması gerekirken, koyunlarda bu zorunlu değildir. Koyun eğer bir yaşındaki bir koyun görünümünde ve fiziğindeyse oda kurbanlık olur. Satın almak istediğiniz kurbanlık hayvanın tepkilerine dikkat edin. Eğer hayvan ona yaklaştığınızda hareketlerinize tepki vermiyorsa sağlıklı olmayabilir. Ayrıca burun akıntısı ayağında sakatlık ya da herhangi bir uzvu eksikse bu hayvan da kurban olmayabilir” dedi.

"Koyun keçide fiyat öngörümüz 27-28 lira"
Artan yem masraflarına rağmen kurbanlıklarını satmaya çalışan yetiştiricilerin değerinden ve mağdur olmayacakları fiyatlarla hayvanlarına alıcı bulmalarını ümit ettiğini belirten Saygılı, "Artan yem maliyetleriyle Kovid-19’un birtakım olumsuz etkileri göz önüne alındığında, küçükbaş kurbanlık hayvan fiyatları geçen yıla göre yüzde 10 civarında artabilir. Osmaniye piyasasında ortalama canlı kurbanlığın kilogram fiyatın koyun-keçide 27-28 lira olarak öngörüyoruz. Tabii hayvanın koç, teke olmasına ve vasfına göre de fiyatlar çok daha yüksek seviyelere çıkabilir” şeklinde konuştu.

Saygılı:

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Duzici
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