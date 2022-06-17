SBTi, Abdi İbrahim’in emisyon azaltım hedeflerini doğruladı

İSTANBUL (AA) - Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi), iki yıllık yoğun bir çalışma ve zorlu denetim süreçlerinin ardından Abdi İbrahim’in HEAL2030 sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında karbon ayak izini azaltmak için verdiği taahhütleri onayladı.

Abdi İbrahim açıklamasına göre, şirketin 2030’a kadar faaliyetlerinden kaynaklanan doğrudan ve dolaylı karbon emisyonlarını 2020 baz yılına göre yüzde 60, tedarik zinciri ve satın alınan ürünlerinden kaynaklanan diğer tüm dolaylı emisyonları ise yüzde 45 oranında azaltma hedefleri SBTi tarafından doğrulanmış oldu.

Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) arasında bir iş birliği olan SBTi, Paris İklim Anlaşması’nın "küresel ısınmayı 1.5 santigradın altında tutma” hedefini karşılamak amacıyla şirketlerin sera gazı emisyonlarını azaltma hedefleri belirlemeleri, iklim krizi ile mücadelede aktif rol almaları ve sürdürülebilirlik taahhütlerinin tamamen bilimsel hesaplamalara ve verilere dayalı olmasını teşvik eden ve şirketleri bağımsız olarak değerlendiren bir girişim olarak öne çıkıyor.

SBTi bünyesinde dünya genelinde 55 ilaç şirketi imzacı olarak yer alıyor, bunların arasından 34 ilaç şirketinin de taahhütleri onaylanmış bulunuyor. Türkiye’den ise sektör ayırımı olmadan SBTi inisiyatifini imzalayan 31 şirket bulunuyor. Yaklaşık iki sene önce imzacısı olduğu SBTi tarafından taahhütleri onaylanan ilk ve tek Türk ilaç şirketi olan Abdi İbrahim dışında Türkiye’den taahhütleri onaylanan sadece 6 şirket bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Kurumsal İlişkiler, Sürdürülebilirlik ve İletişim Direktörü Dr. M. Oğuzcan Bülbül, Abdi İbrahim’in sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına her geçen gün daha ileriye taşıdıklarını belirtti.

Bülbül, "Dünya nüfusundaki artış, enerji tüketimi, çevre kirliliği, toplumsal kırılmalar, büyük ölçüde insan kaynaklı iklim değişikliğinin neden olduğu küresel ısınmanın kaçınılmaz sonuçları olan doğal afetler ve doğada olumsuz yönde gerçekleşen dönüşüm geleceğimizi tehdit eden meseleler." ifadelerini kullandı.

Abdi İbrahim olarak, her gün milyonlarca insanın daha iyi, daha sağlıklı ve daha mutlu bir yaşam sürmesine katkıda bulunmak için çalıştıklarını kaydeden Bülbül, "Üretim süreçlerimizde daha az ambalaj malzemesi kullanılması, ilaç ve tüketici sağlığı ürünlerimiz için biyobozunur polimer geliştirilmesi, üretim atıklarının azaltılması ve endüstrimizin lineer yapısının döngüsel hale getirilmesi için ülkemizin önde gelen üniversiteleri ile projeler yürütüyoruz ve bu projelere kaynak aktarıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "2030'da karbon nötr şirket olma hedefine emin adımlarla yürümenin haklı gururunu yaşıyoruz"

Bülbül, daha az kaynak kullanarak paydaşlar için daha fazla değer yaratmayı hedefledikleri HEAL2030 sürdürülebilirlik stratejileri kapsamında iki sene önce imzacısı oldukları Bilim Temelli Hedefler Girişiminin, zorlu denetim süreçlerinin ardından sürdürülebilirlik stratejileri doğrultusunda verdikleri taahhütleri onayladığını ifade etti.

Bütün dünyada başta yatırımcılar, kamu kurumları ve akademik çevreler tarafından yakından takip edilen SBTi tarafından taahhütleri onaylanan ilk ve tek Türk ilaç şirketi olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Bülbül, enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve doğaya karşı sorumlu bir duruş sergilenmesinin Abdi İbrahim için en önemli konulardan biri olduğunu belirtti.

Bülbül, "İstanbul Esenyurt Üretim Kompleksi’mizde Türk ilaç sektöründe ilk defa Yeşil Enerji Sertifikasına (I-REC) sahip şekilde üretim yapıyor ve Türkiye başta olmak üzere dünya çapında 60’tan fazla ülkedeki tüketicilerimize tamamen yenilenebilir enerji kullanılarak üretilmiş ilaç ve tüketici sağlığı ürünleri sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Web 3.0, dijitalleşme, meta evrenler, makine öğrenmesi, yapay zeka, giyilebilir teknolojiler ve onların sağladığı büyük verinin işlenmesi ve üç boyutlu yazıcı kullanarak kişiselleştirilmiş tüketici sağlığı ürünlerinin üretilmesi gibi önemli konuları yakından takip ettiklerini ifade eden Bülbül, şunları aktardı:

"Bu alanlarda önemli adımlar atıyoruz. Bununla beraber Abdi İbrahim olarak endüstrimiz, ülkemiz ve dünyamız için artı değer yaratmanın ve 2030'da karbon nötr şirket olma hedefine emin adımlarla yürümenin haklı gururunu yaşıyoruz.

İklim değişikliği ile mücadele konusunda Türk ilaç sektörüne öncülük etmeye devam ederken, aynı zamanda HEAL2030 sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında şirketimizin düşük karbon ekonomisine geçiş sürecini en iyi şekilde yöneterek Abdi İbrahim’e hem mevcut pazarlarında hem de önümüzdeki yıllarda gireceği yeni pazarlarda önemli bir rekabet avantajı kazandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

