SPOR

Schalke 04 - Galatasaray maçını William Collum yönetecek

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 04.11.2018 19:04 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 4'üncü haftasında Almanya'nın Schalke 04 takımı ile deplasmanda oynayacağı müsabakada hakem William Collum düdük çalacak.

Schalke 04 - Galatasaray maçını William Collum yönetecek

UEFA'dan yapılan açıklamada salı günü 23.00'te Gelsenkirchen'de bulunan Veltins Arena'da oynanacak maçı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan William Collum'un yöneteceği kaydedilirken, Collum'un yardımcılıklarını da David McGeachie ile Graeme Stewart'ın üstleneceği belirtildi.

Almanya'da oynanacak müsabaka öncesi Schalke 04, 5 puan ile grubun ikinci sırasında yer alırken, Galatasaray ise 4 puanla üçüncü sırada kendisine yer buldu.

PARTNERİyi koku alan yönünü daha iyi bulur!İyi koku alan yönünü daha iyi bulur!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu 'Edin Dzeko'UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu 'Edin Dzeko'
Beşiktaş'a Devler Ligi'nden çılgın gelir!Beşiktaş'a Devler Ligi'nden çılgın gelir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Schalke 04 - Galatasaray William Collum

En Çok Okunan Haberler

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Phillip Cocu'ya bir şok da İngiltere'den

Phillip Cocu'ya bir şok da İngiltere'den

Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresini açıkladılar

Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresini açıkladılar

Josef de Souza'dan Belhanda'ya ağır sözler

Josef de Souza'dan Belhanda'ya ağır sözler

Beşiktaş taraftarından Loris Karius'a büyük şok

Beşiktaş taraftarından Loris Karius'a büyük şok

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Schalke 04 - Galatasaray maçını William Collum yönetecek

Schalke 04 - Galatasaray maçını William Collum yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu 'Edin Dzeko'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu 'Edin Dzeko'

Beşiktaş'a Devler Ligi'nden çılgın gelir!

Beşiktaş'a Devler Ligi'nden çılgın gelir!

Galatasaray-Schalke 04 maçı Alman basınında

Galatasaray-Schalke 04 maçı Alman basınında

Marcelo Brozovic'ten ilginç müdahale

Marcelo Brozovic'ten ilginç müdahale

Domenico Tedesco: Birçok Galatasaraylı futbolcuyu takımımda isterdim

Domenico Tedesco: Birçok Galatasaraylı futbolcuyu takımımda isterdim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.