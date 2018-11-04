Schalke 04 - Galatasaray maçını William Collum yönetecek

UEFA'dan yapılan açıklamada salı günü 23.00'te Gelsenkirchen'de bulunan Veltins Arena'da oynanacak maçı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan William Collum'un yöneteceği kaydedilirken, Collum'un yardımcılıklarını da David McGeachie ile Graeme Stewart'ın üstleneceği belirtildi.
Almanya'da oynanacak müsabaka öncesi Schalke 04, 5 puan ile grubun ikinci sırasında yer alırken, Galatasaray ise 4 puanla üçüncü sırada kendisine yer buldu.
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