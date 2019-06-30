Schalke 04, Ozan Kabak'ı resmen açıkladı!

Almanya Bundesliga takımlarından Schalke 04, milli futbolcu Ozan Kabak'ı kadrosun kattığını açıkladı.
Geride kalan sezonun devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu. Milli oyuncu, Almanya'da kalmayı tercih etti ve Schalke 04'e transfer oldu. 'Schalke 04‘e hoş geldin Ozan! Bize geldiğin için çok mutluyuz' mesajıyla transferi duyuran Alman ekibinin resmi sitesinden bir açıklama yapan Schalke Sportif Direktörü Jochen Schneider,
"Avrupa'nın en büyük yeteneklerinden birini takımımıza kazandırdığımız için çok mutluyuz. Transferde çok önemli rakiplerimiz olmasına rağmen Ozan bizi seçti. Ozan'ı ikna eden Michael Reschke ve David Wagner'e çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Ozan Kabak, Stutgart ile ligde 15 maça çıkıp 3 gol atma başarısı göstermişti.
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