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Schneider Electric, cinsiyet eşitliği uygulamalarını sürdürüyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.03.2020 12:53 | Son Güncelleme

Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan İK Genel Müdür Yardımcısı ve Orta Doğu ve Afrika Secure Power İK Lideri Neslihan Ogan Gümrükçü: - "Schneider Electric’te şirket başarımıza katkı sağlayan her bir çalışanımızı cinsiyet göz etmeksizin eşit şartlarda ödüllendiriyoruz ve çalışanlarımızın gelişimleri için eşitlikçi fırsatlar sunmaya devam ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, cinsiyet eşitliği kapsamında kurum içerisinde eşitlikçi bir kültür yaratmak ve çalışanları için daha iyi bir iş-hayat dengesi sağlamak amacıyla 2017 yılında başlatılan "İşyerinde Global Esneklik" ilkelerini kararlılıkla yürütüyor.

Schneider Electric yapılan açıklamada, global aile izni politikası ile dünyanın dört bir yanındaki Schneider Electric çalışanlarının yüzde 99'u yasal izin kapsamının ötesinde, ücretli ebeveynlik, bakım ve yas izni alabildiği belirtildi.

Şirketin, 2020 yılının sonuna kadar bu oranı yüzde 100'e çıkarmayı hedeflediği kaydedilen açıklamada, "Schneider Electric, Ücret Eşitliği İlkesi’ni de faal olduğu tüm ülkelerde uygulamaya soktu." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Schneider Electric'in, çalışanlarına nasıl daha kapsayıcı olabilecekleri konusunda eğitim vermek için şirket içi gizli önyargı öğrenme programları sunduğu, bu kapsamda şirketin, Birleşmiş Milletler’in HeForShe programı için Global Etki Şampiyonu olarak çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

15 yıl önce, Schneider Electric bünyesinde çalışan kadınlar üst düzey 1.000 yöneticinin sadece yüzde 5'ini temsil ettiği ifade edilen açıklamada, bugün, şirketin küresel liderlerinin yüzde 23'ünü kadınların oluşturduğuna dikkati çekti.

Açıklamada, enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde alanlarında faaliyet gösteren Schneider Electric'in, kadınlara eşit fırsatlar sunulmasına yönelik çalışmaları ile hem kurum içerisinde hem de dünyanın dört bir yanında çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

135 bini aşkın çalışanıyla 100’ü aşkın ülkede faaliyet gösterdiği ne dikkati çekilen açıklamada, Schneider Electric'in 56 milyar avro değerinde bir teknoloji ve mühendislik şirketi olduğu ve küresel iş dünyasına toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışmaları ile öncülük ettiği anımsatıldı.

- Her yerde, herkes için eşit fırsatlar

Açıklamada, Schneider Electric, fırsat eşitliğinin sağlanması için dünyanın farklı bölgelerinde toplumsal projelere imza attığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi;

"Bu kapsamda, Schneider Electric’in Enerjiye Erişim programı, bugüne kadar 20 milyondan fazla insanı yenilenebilir enerji kaynaklarıyla buluşturdu ve 400.000'in üzerinde yoksul kadına ve erkeğe enerji yönetimi becerileri konusunda eğitim verdi. Hedef, 2030 yılına kadar 1 milyona ulaşmak ve 80 milyon haneyi güvenli, güvenilir ve sürdürülebilir enerji çözümleriyle donatmak. Aynı zamanda Schneider Electric, kadınların elektrik teknisyenleri ve mühendisler olarak ve enerji yönetimi alanında eğitilmesiyle Afrika ve Asya'daki kadınları güçlendiriyor ve güvenli, temiz ve sürdürülebilir enerjiye erişimi artırıyor."

- Küresel ilkelerle yerel değerler yaratıyor

Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan İK Genel Müdür Yardımcısı ve Orta Doğu ve Afrika Secure Power İK Lideri Neslihan Ogan Gümrükçü, eşitlilik ve katılım ilkesiyle endüstride kadınların yetenek yönetimlerine destek sunacak çalışmalara imza attıklarına değindi.

Şirket vizyonunda kadınların iş hayatında daha fazla ve aktif rol almaları en önemli öncelikleri arasında yer aldığını kaydeden, Gümrükçü, "Bu kapsamda Schneider Electric’te şirket başarımıza katkı sağlayan her bir çalışanımızı cinsiyet göz etmeksizin eşit şartlarda ödüllendiriyoruz ve çalışanlarımızın gelişimleri için eşitlikçi fırsatlar sunmaya devam ediyoruz. Bunun bir yansıması olarak, tüm Schneider Electric ekosisteminde, 2019 ücret artış dönemimizde aynı görevi üstlenen kadın ve erkek çalışanların adil ve hakkaniyetli bir şekilde ödüllendirilmesini sağladık." ifadelerini kullandı.

Gümrükçü, bu süreci yöneten tüm yöneticilerin de bu konuda farkındalık kazanmak ve öğrenilmiş davranış ve yargılarını değiştirmek üzere eğitimler aldıklarına dikkati çekerek şu değerlendirmelerde bulundu;

"Bunun yanı sıra, ‘Mirroring’ adlı programımızla aramıza yeni katılan kadın satış mühendislerimizin, kadın yöneticilerden mentorluk almalarını sağlıyoruz. Ayrıca kadınların iş hayatında daha başarılı olmalarına rehberlik edecek ‘How Women Rise’ başlığı altında tüm kadın çalışanlarımızın katıldığı çalıştaylar düzenliyoruz. Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bu çalıştayları erkek çalışanlarımızın da dahil olduğu bir konseptle devam ettiriyoruz."

Kurum dışında da kadınların güçlenmesi için önemli projelere imza attıklarına değinen Gümrükçü, bu doğrultuda kız öğrencilerin şirketin üst yönetiminde rol alan kadın liderlerle bir araya geldikleri buluşmalar düzenlediklerini, 'Sahada Kadın Teknisyenler' projesiyle kız öğrencilerin teknik eğitimlerini desteklediklerini kaydetti.

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