Sebastian Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçerek transfer oluyor! Rekor teklif

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Talisca'yı kadrosuna katmak için son düzlükte olan sarı-lacivertliler, bu transferinde gelişimine göre Sebastian Szymanski ile yollarını ayıracak.

FIORENTINA'DAN TEKLİF

İtalyan ekibi Fiorentina, Sebastian Szymanski için Fenerbahçe'nin isteyeceği rakamı karşılamaya hazır olduğu ifade edildi. Minimum 20 milyon Euro gibi bir beklentisi olan sarı-lacivertlilere adeta talih kuşu kondu.

İTALYA'YA SICAK BAKIYOR

Sebastian Szymanski'nin de İtalya'da forma giymeye sıcak baktığı belirtilirken, 20 milyon Euro civarı bir bonservis bedelinin ödenmesi durumunda en pahalı satılan oyuncular listesinde ilk 5'te olarak tarihe geçecek.