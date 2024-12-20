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Sebastian Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçerek transfer oluyor! Rekor teklif

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.12.2024 14:35
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun vazgeçemediği oyuncuların başında gelen Sebastian Szymanski'ye İtalya'dan teklif geldi. Napoli'nin bir süredir ilgilendiği Sebastian Szymanski için Fiorentina resmi adımlar attı.

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçerek transfer oluyor! Rekor teklif
Sebastian Szymanski

Sebastian Szymanski

POL Polonya
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Talisca'yı kadrosuna katmak için son düzlükte olan sarı-lacivertliler, bu transferinde gelişimine göre Sebastian Szymanski ile yollarını ayıracak.

FIORENTINA'DAN TEKLİF

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İtalyan ekibi Fiorentina, Sebastian Szymanski için Fenerbahçe'nin isteyeceği rakamı karşılamaya hazır olduğu ifade edildi. Minimum 20 milyon Euro gibi bir beklentisi olan sarı-lacivertlilere adeta talih kuşu kondu.

İTALYA'YA SICAK BAKIYOR

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Sebastian Szymanski'nin de İtalya'da forma giymeye sıcak baktığı belirtilirken, 20 milyon Euro civarı bir bonservis bedelinin ödenmesi durumunda en pahalı satılan oyuncular listesinde ilk 5'te olarak tarihe geçecek.

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ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor
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Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Sebastian Szymanski
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