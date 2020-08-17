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Sebze ve meyvelere zarar veren hastalıklara karşı mücadele başlatıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 17.08.2020 11:49 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediyesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesiyle iş birliğinde, sebze ve meyvelere zarar veren hastalıklara karşı mücadele başlatıldı.Osmaneli Belediyesi çiftçilik ve tarımla uğraşan ilçe halkının karpuz başta olmak üzere sebze ve meyvelerde virüslerin sebep olduğu hastalıklara karşı çözüm arayışına başladı.

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediyesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesiyle iş birliğinde, sebze ve meyvelere zarar veren hastalıklara karşı mücadele başlatıldı.
Osmaneli Belediyesi çiftçilik ve tarımla uğraşan ilçe halkının karpuz başta olmak üzere sebze ve meyvelerde virüslerin sebep olduğu hastalıklara karşı çözüm arayışına başladı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Prof. Dr. Cihan Darcan ve öğretim görevlileri Osmaneli Belediyesi arasında yürütülen proje kapsamında ilçeye gelerek Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ile bir araya geldi. Proje hakkında bilgi alışverişinde bulunduktan sonra heyet sahada incelemeler yaptı.
"Tarımda bir çok konuda önemli yol kat ettik"
Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Belediyesi tarıma büyük önem verirken kurduğu hal tesisi, Yöresel Ürün Üretme Merkezi, mezbaha tesisi, fide yetiştiriciliği, Kadın Girişimciler Kooperatifi gibi yatırımları ile çiftçimize destek oluyor. Bugün başlattığımız proje ile Prof. Dr. Cihan Darcan ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün değerli öğretim görevlileri ile sebze ve meyvelere zarar veren virüslerin araştırılması ve yok edilmesine yönelik çalışmalar başlamış oldu. BŞEÜ ile her konuda işbirliğimiz bir proje ile devam ediyoruz. Tarımda bir çok konuda önemli yol kat ettik. Ancak hastalıklar, virüsler ürün verimliliğini ve maliyeti direk etkileyen konular olduğu için önemli bir projeyi başlatarak yine önemli bir tarımsal sorunu çözmek için kolları sıvadık" dedi.

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