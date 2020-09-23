“Şefkatli eller” küle dönen ormanlık alanlara uzanacak

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Cumartesi gecesi meydana gelen orman yangınının ardından, küle dönen alanların ağaçlandırılması için bakanlık birimlerine destek vermek için sivil toplum kuruluşları da harekete geçti. Ayvalık’ta Şefkat Evleri Derneği de yanan alanların ağaçlandırılması için hazırlıklara başladı.

Bu kapsamda yangının küle döndürdüğü ağaçların arasında incelemelerde bulunan Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı, ormanlık alanda yanan genç ağaçlar ve fidanları görünce büyük bir üzüntü yaşadı.

Ağaçlarında tıpkı insanlar gibi birer canlı varlık olduğunu ve bunun yanı sıra o ağaçların milyonlarca canlıya da ev sahipliği yaptığını hatırlatan Başkan Cavlı, yanan ormanlık alanın yeniden ağaçlandırılması için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Bir sivil toplum kuruluşu olarak üzerlerine düşecek her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduklarının altını çizen Fatma Cavlı, “Gerçekten şaşkın bir vaziyetteyim. Şaşkın ve çok üzgünüm. Yanan orman için bir fidan kampanyası açılabilir. Elbirliğiyle burası tekrar, Ayvalık halkıyla birlikte yeniden yeşermelidir. Çünkü bir insan tek başına hiçbir şey yapamaz. Oysa hep birlikte karayı, yeşile çevirebiliriz. Ağaçlar da bizim çocuklarımız. Dikeriz, sularız ve büyütürüz. Büyüdükçe de mutlu oluruz. Bu ağaçların hepsi benim çocuklarım. Hepimizin çocukları. O yüzden de bu yanan alanları yeşertmeliyiz dostlar. Tekrar akciğerlerimize ve oksijenimize kavuşmalıyız. Üzerimize düşeni yapmalıyız. Biz hazırız. 70 yaşındayım. Ama ben bile ağaç dikmek için üzerime düşen ne varsa yapmaya hazırım.” diye konuştu.

