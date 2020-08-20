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ŞEGEM’le hayallerine kavuştular

MANİSA HABERLERİ  | 20.08.2020 11:07 | Son Güncelleme

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi’nin (ŞEGEM) açtığı kursla girdikleri Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavından yüksek puan alan öğrenciler, nitelikli okullara yerleşerek iyi bir lise hayallerini gerçeğe dönüştürdü.Şehzadeler Belediyesi’nin eğitim hizmetleri kapsamında hayata geçirdiği Gençlik Eğitim Merkezi açtığı kurslarla öğrencileri hayallerine kavuşturuyor.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi’nin (ŞEGEM) açtığı kursla girdikleri Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavından yüksek puan alan öğrenciler, nitelikli okullara yerleşerek iyi bir lise hayallerini gerçeğe dönüştürdü.
Şehzadeler Belediyesi’nin eğitim hizmetleri kapsamında hayata geçirdiği Gençlik Eğitim Merkezi açtığı kurslarla öğrencileri hayallerine kavuşturuyor. Son olarak yapılan LGS’de Şehzadeler Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi’nin (ŞEGEM) açtığı kursla hazırlanan öğrenciler, nitelikli liseleri kazanmanın mutluluğunu yaşadı. ŞEGEM’de aldıkları nitelikli eğitimin ardından sınava giren öğrencilerin hepsi bir liseye yerleşirken öğrencilerin büyük bir kısmı puanla girilen nitelikli okullara yerleşti.
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, LGS’de elde edilen büyük başarının kendilerini de son derece mutlu ettiğini ifade ederek, “Sınavda üstün başarı gösteren öğrenci kardeşlerimi ve ailelerini tebrik ediyorum. Öğrenci kardeşlerimize ortaöğretimdeki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Şehzadeler Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi’nin yönetici ve eğitim kadrosundaki arkadaşlarımızı da emeklerinden ötürü kutluyorum. Şehzadeler Belediyesi olarak kurulduğumuz ilk günden bugüne kadar hemşehrilerimizin kaliteli bir eğitime ulaşmaları için her türlü hizmeti verdik, vermeye de devam edeceğiz. Şehzadeler Belediyesi olarak biz insana yapılan yatırımın en güzel yatırım olduğunu düşünüyor ve hizmetlerimizi bu eksende hayata geçirmenin çaba ve gayretini gösteriyoruz.” şeklinde konuştu.

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