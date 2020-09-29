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ŞEGEM’li öğrenciler kaynak kitaplarını aldı

MANİSA HABERLERİ  | 29.09.2020 10:06 | Son Güncelleme

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi’nde (ŞEGEM) 8.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi’nde (ŞEGEM) 8. sınıf öğrencileri için düzenlenen LGS (Liselere Geçiş Sınavı) Hazırlık Kursu 21 Eylül’de başladı. 2021 Haziran ayı sonuna kadar sürecek kurslar kapsamında 65 öğrenci, kaynak kitaplarını da alarak eğitimlerine başladı.
Şehzadeler Belediyesi’nin eğitime destek kapsamında 8. sınıf öğrencileri için hayata geçirdiği LGS Hazırlık Kursu, Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi’nde (ŞEGEM) 21 Eylül’de başladı. 2021 Haziran ayı sonuna kadar sürecek kurslar kapsamında 65 öğrenci Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, İngilizce, Din Kültürü ve İnkılap derslerinde eğitimler alacak. Eğitimlerine iyi bir lisede devam etmek isteyen öğrenciler, girecekleri zorlu sınava uzman eğitimci kadrosuyla ŞEGEM’de hazırlanarak, zorlu maratonu en ön sıralarda bitirmek için ter dökecek. Öğrencilere kurs süresinde yaralanacakları her ders için konu anlatımlı ve soru bankasından oluşan iki ayrı kaynak kitaptan oluşan ders kitapları da görevlilerce dağıtıldı. Zorlu sınava bu kaynak kitaplar ve yıl boyunca girecekleri 24 deneme sınavı ile hazırlanacak olan öğrenciler iyi bir lisenin kapısını aralamak için eğitim öğretim yılı sonunda LGS’de ter dökecek.

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