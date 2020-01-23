YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Seher Yıldızı Korosundan THM konseri

Seher Yıldızı Korosundan THM konseri

ADANA HABERLERİ  | 23.01.2020 09:10 | Son Güncelleme

Adını Karacaoğlan’ın "Seher Yıldızı" şiirinden alan Seher Yıldızı Türk Halk Müziği Korosu Adana’da konser verdi.Şef Murat Dönertaş yönetimindeki Seher Yıldızı Türk Halk Müziği Korosu izleyenlere unutulmaz gece yaşattı.

Adını Karacaoğlan’ın "Seher Yıldızı" şiirinden alan Seher Yıldızı Türk Halk Müziği Korosu Adana’da konser verdi.
Şef Murat Dönertaş yönetimindeki Seher Yıldızı Türk Halk Müziği Korosu izleyenlere unutulmaz gece yaşattı. Konserde sanatçılar Aşık Veysel, Yunus Emre, Neşet Ertaş, Aşık Mahzuni Şerif, Pir Sultan Abdal ve Karacaoğlan türkülerinden örnekler sundu.
Adana Büyükşehir Belediyesi Salonundaki konseri Hacıbektaş Veli Kültür Derneği Başkanı ve aynı zamanda Seyhan ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kemal Çelik, Gaziantepliler Derneği Başkanı Osman Kaplan ile çok sayıda vatandaş izledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dilini kesip, darp etti! Tutuklanan erkek arkadaşı için bakın ne dedi Dilini kesip, darp etti! Tutuklanan erkek arkadaşı için bakın ne dedi
Kocaispir: "Her zaman yanınızda olacağız"Kocaispir: "Her zaman yanınızda olacağız"
Büyükşehir’den unutulmaz konserBüyükşehir’den unutulmaz konser
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Hastaneden diyabet hastalığı uyarısı

Hastaneden diyabet hastalığı uyarısı

Başkan Başdeğirmen, “Amacımız hizmetin en iyisini verebilmektir”

Başkan Başdeğirmen, “Amacımız hizmetin en iyisini verebilmektir”

Veysel Can Kartal’da son yolculuğuna uğurlandı

Veysel Can Kartal’da son yolculuğuna uğurlandı

Adana Namaz Vakitleri 23 Ocak Perşembe

İmsak
06:18
Sabah
07:41
Öğle
12:55
İkindi
15:37
Akşam
18:00
Yatsı
19:18

Adana Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Perşembe

Ataman Eczanesi
Seyhan
Bayram Eczanesi
Seyhan
Bilge Eczanesi
Seyhan
Hasan Akçınar Eczanesi
Seyhan
Hastaneler Eczanesi
Seyhan
Obalar Eczanesi
Seyhan
Orkide Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Adanaspor’a 2 transfer birden

Adanaspor’a 2 transfer birden

KHK’lı işçiye yeni yıl harçlığı, kadrolu işçiye ikramiye

KHK’lı işçiye yeni yıl harçlığı, kadrolu işçiye ikramiye

İntihar Şakası Yaptı Motosiklet Kazasında Öldü

İntihar Şakası Yaptı Motosiklet Kazasında Öldü

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.