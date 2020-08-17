Şehit ailelerinden Doğan’a ’Hoş geldin’ ziyareti

Manisa’nın Salihli ilçesindeki şehit aileleri, ilçenin yeni İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan’a ’Hoş geldin’ ziyaretinde bulundu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Temsilcisi Abdullah Varol ve şehit aileleri, kısa bir süre önce göreve başlayan Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan’a makamında ziyarete ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette Varol, ilçedeki şehit aileleri ve muharip gaziler hakkında yeni Emniyet Müdürü Doğan’a bilgiler verdi.

Şehit ailelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Emniyet Müdürü Doğan, “Sizler bize bu vatan, bu vatan için canlarını seve seve veren şehitlerimizin emanetisiniz. Bizler de sizlere en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Bizlerden istediğiniz taleplerinizi her zaman yerine getirmeye hazırız. Kendinizi asla yalnız hissetmeyin ve her daim sizlerin yanınızda olduğumuzu bilin” diye konuştu.

Ziyaret anısına Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Temsilcisi Abdullah Varol, İlçe Emniyet Müdürü Doğan’a Türk Bayrağı hediye etti.