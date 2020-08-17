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Şehit ailelerinden Doğan’a ’Hoş geldin’ ziyareti

MANİSA HABERLERİ  | 17.08.2020 12:54 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesindeki şehit aileleri, ilçenin yeni İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan’a ’Hoş geldin’ ziyaretinde bulundu.Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Temsilcisi Abdullah Varol ve şehit aileleri, kısa bir süre önce göreve başlayan Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan’a makamında ziyarete ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Manisa’nın Salihli ilçesindeki şehit aileleri, ilçenin yeni İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan’a ’Hoş geldin’ ziyaretinde bulundu.
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Temsilcisi Abdullah Varol ve şehit aileleri, kısa bir süre önce göreve başlayan Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan’a makamında ziyarete ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette Varol, ilçedeki şehit aileleri ve muharip gaziler hakkında yeni Emniyet Müdürü Doğan’a bilgiler verdi.
Şehit ailelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Emniyet Müdürü Doğan, “Sizler bize bu vatan, bu vatan için canlarını seve seve veren şehitlerimizin emanetisiniz. Bizler de sizlere en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Bizlerden istediğiniz taleplerinizi her zaman yerine getirmeye hazırız. Kendinizi asla yalnız hissetmeyin ve her daim sizlerin yanınızda olduğumuzu bilin” diye konuştu.
Ziyaret anısına Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Temsilcisi Abdullah Varol, İlçe Emniyet Müdürü Doğan’a Türk Bayrağı hediye etti.

Kaymakam Sağlam’dan iade-i ziyaret
Öte yandan Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan’a iade-i ziyarette bulundu. 3 yıl Salihli’de İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve son il içi atamalar kapsamında Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Sayım Başaran’ın da yer aldığı ziyarette Kaymakam Sağlam, Müdür Doğan’a yeni görevinin hayırlı hizmetlere vesile olmasını diledi.

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