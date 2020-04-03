YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Şehit annesi: "Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin"

Şehit annesi: "Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin"

SAMSUN HABERLERİ  | 03.04.2020 10:28 | Son Güncelleme

Samsun’un Alaçam ilçesinde yaşayan şehit annesi Vahide Eliol’un yüreğindeki evlat acısı dinmiyor.Uzman Onbaşı Şükrü Elibol, 27 Şubat tarihinde İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olmuştu.

Şehit annesi: "Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin"

Samsun’un Alaçam ilçesinde yaşayan şehit annesi Vahide Eliol’un yüreğindeki evlat acısı dinmiyor.
Uzman Onbaşı Şükrü Elibol, 27 Şubat tarihinde İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olmuştu. Oğlunun şehit olmasından sonra Alaçam’ın Umutlu Mahallesi’nde evinde tek başına yaşayan şehit annesi Vahide Elibol (69), oğlunun resmini elinden hiç düşürmüyor. Elinden hiç düşürmediği şehit oğlunun resmine bakıp bakıp gözyaşı döken anne Elibol, "Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin" diye dua ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdıGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdı
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Gaziantep’te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

Gaziantep’te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

Aliağa semt pazarı hizmete açıldı

Aliağa semt pazarı hizmete açıldı

Gaziantep ilk çeyrek ihracatını yüzde 2,1 artırdı

Gaziantep ilk çeyrek ihracatını yüzde 2,1 artırdı

Çilek Mobilya’dan 5 milyon destek

Çilek Mobilya’dan 5 milyon destek

Başkan Tokat, belediye hoparlöründen halka seslendi

Başkan Tokat, belediye hoparlöründen halka seslendi

Samsun Namaz Vakitleri 3 Nisan Cuma

İmsak
04:39
Sabah
06:07
Öğle
12:43
İkindi
16:18
Akşam
19:09
Yatsı
20:31

Samsun Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Cuma

Benek Eczanesi
Ilkadim
Esin Eczanesi
Ilkadim
Uslu Eczanesi
Ilkadim
Erden Eczanesi
Atakum
Meltem Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Yalçın Topçu: “Yedi düvelin piyonlarına karşı mücadele ediyoruz”

Yalçın Topçu: “Yedi düvelin piyonlarına karşı mücadele ediyoruz”

Terme Belediye Meclisi’nden anlamlı hareket

Terme Belediye Meclisi’nden anlamlı hareket

SAMÜ’den İHA pilotluğu eğitimi

SAMÜ’den İHA pilotluğu eğitimi

'Kocam porno izleyip benimle...'

'Kocam porno izleyip benimle...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.