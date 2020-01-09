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  4. Şehit annesi son yolculuğuna uğurlandı

Şehit annesi son yolculuğuna uğurlandı

ERZURUM HABERLERİ  | 09.01.2020 14:02 | Son Güncelleme

14.

Şehit annesi son yolculuğuna uğurlandı

14. Jandarma Sınır Bölük Komutanlığınca 27 Eylül 1994 yılında bölücü terör örgütüne karşı sürdürülen mücadele sırasında Hakkari’nin Çukurca ilçesi yakınlarında gerçekleştirilen operasyon esnasında mayına basarak şehit olan Şehit J. Er Adem Tamrak’ın annesi Hatice Tamrak (85) hayatını kaybetti.
Merkez Çarşı Cami’inde kılınan cenaze namazına Aşkale ilçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Akparti ilçe Başkanı A.Kerim Polat, MHP ilçe Başkanı Toksöz Kartal, Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, İlçe Müftüsü Rahmi Sancar ve vatandaşlar katılım sağladı.
Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası anne Hatice Tamrak’ın cenazesi Aşkale’nin Merkez Çatören köyünde toprağa verildi.

Şehit annesi son yolculuğuna uğurlandı

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