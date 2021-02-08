YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Şehit babası Ömer Kulaksız son yolculuğuna uğurlandı

Şehit babası Ömer Kulaksız son yolculuğuna uğurlandı

08.02.2021 15:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasyalı Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın vefat eden babası Ömer Kulaksız son yolculuğuna uğurlandı.27 Temmuz 2015’te Muş’un Malazgirt ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız’ın Amasya’nın Merzifon ilçesinde yaşayan ve bir süredir rahatsız olan babası Ömer Kulaksız vefat etti.Kulaksız, Ortaova köyündeki düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.

Amasyalı Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın vefat eden babası Ömer Kulaksız son yolculuğuna uğurlandı.
27 Temmuz 2015’te Muş’un Malazgirt ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız’ın Amasya’nın Merzifon ilçesinde yaşayan ve bir süredir rahatsız olan babası Ömer Kulaksız vefat etti.
Kulaksız, Ortaova köyündeki düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi. Törene, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Mete Kuş, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale ve diğer yetkililer de katıldı. Vali Masatlı, Kulaksız’ın yakınlarına başsağlığı diledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKoronavirüse yakalandılarKoronavirüse yakalandılar
Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektupElazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup
1/

Amasya Namaz Vakitleri 8 Şubat Pazartesi

İmsak
06:07
Sabah
07:32
Öğle
12:56
İkindi
15:43
Akşam
18:09
Yatsı
19:30

Amasya Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Pazartesi

Özlü Eczanesi
Merkez
Vatan Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Yarar Eczanesi
Gumushacikoy
Gülşah Eczanesi
Merzifon
Çakırtaş Eczanesi
Suluova
Alperen Bol Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Diğer Haberler

Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Amasya'da 31 yıl önce ölen 68 maden işçisi anıldı

Amasya'da 31 yıl önce ölen 68 maden işçisi anıldı

Amasya Eğitim Fakültesi dekanlığına Prof. Dr. Yücel Öksüz atandı

Amasya Eğitim Fakültesi dekanlığına Prof. Dr. Yücel Öksüz atandı

Kuraklığın etkili olduğu Amasya’da çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtılacak

Kuraklığın etkili olduğu Amasya’da çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtılacak

Amasya’ya şehir hastanesi standardında 600 yataklı hastane

Amasya’ya şehir hastanesi standardında 600 yataklı hastane

Amasya’da bir köyde korona virüs karantinası

Amasya’da bir köyde korona virüs karantinası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.