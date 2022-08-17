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Şehit Enes Gazi Özdemir'in Yozgat'taki ailesine acı haber verildi

17.08.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Enes Gazi Özdemir'in Yozgat'taki ailesine acı haber verildi

Şanlıurfa sınırında teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Askeri yetkililer, şehidin Yenidoğan Mahallesi'ndeki babaevine gelerek, anne Ferdane ve baba Ali Özdemir'e acı haberi verdi.

Belediye ekipleri tarafından eve Türk bayrakları asıldı, bir ambulans ve sağlık ekipleri hazır bekletildi.

Şehidin naaşı, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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şehit Sorgun taziye

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