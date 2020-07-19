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Şehit Jandarma Er Erkut Yılmaz kabri başında anıldı

SAMSUN HABERLERİ  | 19.07.2020 19:59 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde terör örgütü mensuplarınca 2005 yılında şehit edilen Jandarma Er Erkut Yılmaz Samsun’un Bafra ilçesinde kabri başında anıldı3.Jandarma Sınır Tabur Komutanlığı emrinde vatani görevini ifa ederken 19 Temmuz 2005 tarihinde Çukurca - Hakkari karayoluna bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen mayının patlaması sonucu askeri araçta bulunan Jandarma Er Erkut Yılmaz şehadetinin 15.yılında Bafra Şehitliğinde kabrinin başında dualarla anıldı.

Şehit Jandarma Er Erkut Yılmaz kabri başında anıldı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde terör örgütü mensuplarınca 2005 yılında şehit edilen Jandarma Er Erkut Yılmaz Samsun’un Bafra ilçesinde kabri başında anıldı
3.Jandarma Sınır Tabur Komutanlığı emrinde vatani görevini ifa ederken 19 Temmuz 2005 tarihinde Çukurca - Hakkari karayoluna bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen mayının patlaması sonucu askeri araçta bulunan Jandarma Er Erkut Yılmaz şehadetinin 15.yılında Bafra Şehitliğinde kabrinin başında dualarla anıldı. Şehit Jandarma Er Erkut Yılmaz’ın anma törenine Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (Tügşav) Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, Vakfın üyeleri ve şehidin yakınları katıldı.
Vakfın fahri imamı Bülbül Hoca’nın okuduğu Yasin-i Şerif ve duanın ardından program sona erdi.

Şehit Jandarma Er Erkut Yılmaz kabri başında anıldı

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