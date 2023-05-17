YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın cenazesi Tokat'a getirildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın cenazesi Tokat'a getirildi

17.05.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Besta-3 Operasyonu"nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın cenazesi memleketi Tokat'a getirildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın cenazesi Tokat'a getirildi

Askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesini, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile protokol üyeleri karşıladı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçaktan tören mangasınca alınarak cenaze aracına taşındı.

Şehidin babası Necaattin ve annesi Havva Doğan ve yakınları ağıt yaktı.

Konvoy eşliğinde Turhal Devlet Hastanesine götürülerek morga konularak şehit Doğan'ın cenazesinin Turhal ilçesinde ikindi vakti toprağa verileceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 yıldır aynı yerde, görenleri şaşırtıyor30 yıldır aynı yerde, görenleri şaşırtıyor
Hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi "fidan dikme" şartıyla ceza almaktan kurtulduHırsızlık yaptığı iddia edilen kişi "fidan dikme" şartıyla ceza almaktan kurtuldu
Mardin'de düştüğü kayalıklarda mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldıMardin'de düştüğü kayalıklarda mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
şehit Tokat Turhal havalimanı

Tokat Namaz Vakitleri 17 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:24
Sabah
05:09
Öğle
12:35
İkindi
16:30
Akşam
19:51
Yatsı
21:28

Tokat Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Çarşamba

Almus eczanesi
Almus
Sönmez eczanesi
Merkez
Emek eczanesi
Zile
Yeni pazar eczanesi
Pazar
Fatih eczanesi
Yesilyurt
Burcu eczanesi
Erbaa
Hayat eczanesi
Niksar
Tümünü Göster
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.