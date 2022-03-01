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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sunal, Van'da son yolculuğuna uğurlandı

01.03.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sunal, Van'da son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen "Şehit Komando Çavuş Ersin Selimoğlu 2022-78 Eren Kış-25 (Taşlık-1) Operasyonu"nda arazi arama faaliyeti sırasında silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal'ın cenazesi, memleketi Van'da toprağa verildi.

Şehit Sunal'ın (28) Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler tarafından omuzlarda taşınarak Gevaş ilçesindeki Merkez Camisi'ne getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Rahime, baba Mehmet ve şehidin kardeşlerini, askerler ve yakınları teskin etmeye çalıştı.

İl Müftüsü Ömer Keskin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Sunal'ın naaşı Koçak Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Törene, Vali Vekili Ömer Faruk Canpolat, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, VASKİ Genel Müdürü Cem Kaplan, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer ve vatandaşlar katıldı.

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