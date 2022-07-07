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Şehit Muhammed Mustafa Koca'nın Konya'daki ailesine şehadet haberi verildi

07.07.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Muhammed Mustafa Koca'nın Konya'daki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Muhammed Mustafa Koca'nın Konya'daki ailesine şehadet haberi verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın Konya'daki ailesine şehadet haberi verildi.

Askeri yetkililer, Çumra ilçesine bağlı İçeri Çumra Mahallesi'ndeki şehidin baba ocağına gitti. Yetkililer, baba Bayram ile anne Yasemin Koca'ya oğullarının şehadet haberini iletti.

Şehidin babaevine Türk bayrakları asılırken, haberin duyulmasıyla Koca ailesinin komşuları ve vatandaşlar, taziye için eve geldi.

Nişanlı olduğu öğrenilen şehidin cenazesi, ikindi namazına müteakip İçeri Çumra Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Şehit Muhammed Mustafa Koca'nın Konya'daki ailesine şehadet haberi verildi

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