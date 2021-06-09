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Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın mezun olduğu lisede anıldı

09.06.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın mezun olduğu lisede anıldı

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BALIKESİR (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için Balıkesir'in Edremit ilçesinde mezun olduğu liseden sınıf arkadaşları ve öğretmenleri tarafından anıldı.

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesinin önünde bir araya gelen Yalçın'ın sınıf arkadaşları ve meslektaşları, vatandaşlara lokma dağıttı.

Yalçın'ın edebiyat öğretmeni Cevahir Çivrilli, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bütün sevdikleri onu özlüyor. Özellikle anne babasına sabır diliyoruz." dedi.

Müzik öğretmeni Mustafa Çakmak ise şehidin sınıf arkadaşlarının 4 senedir aksatmadan bu anma etkinliğini gerçekleştirdiğini belirtti.

Kendilerinin de onlara destek olmaya çalıştığını dile getiren Çakmak, "Edremit'imizin kızı, aslında buralı değil ama bizden biri. Ruhu şad, mekanı cennet olsun güzel kızımızın. Onu çok özlüyoruz." diye konuştu.

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