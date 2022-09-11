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Şehit Piyade Astsubay Ağıl'ın acı haberi İstanbul'daki ailesine ulaştı

11.09.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Piyade Astsubay Ağıl'ın acı haberi İstanbul'daki ailesine ulaştı

Şehit Piyade Astsubay Ağıl'ın acı haberi İstanbul'daki ailesine ulaştı

İSTANBUL (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın şehadet haberi, İstanbul'da yaşayan ailesine verildi.

Şehit Ağıl'ın (24) ailesinin Esenyurt'ta bulunan evine gelen askeri yetkililer, baba Ziya Ağıl'a acı haberi verdi. Şehit için dualar edildi, ailenin evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişimini engelleyen isimlerin başında gelen Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Savaş Halisdemir ile vatandaşlar da geldi.

Şehit Ağıl'ın cenazesinin, yarın Tokat İl Garnizon Komutanlığınca düzenlenecek törenin ardından kılınacak ikindi namazını müteakip Turhal Şehitliği'nde toprağa verilmesi bekleniyor.

- Tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ağıl'ın, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirilmişti.

Açıklamada, operasyon bölgesinde, bugün arama tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen Ağıl'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedilmişti.

Şehit Piyade Astsubay Ağıl'ın acı haberi İstanbul'daki ailesine ulaştı

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