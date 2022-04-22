Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in Denizli'deki ailesine acı haber verildi

DENİZLİ (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Askeri yetkililer, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kadriye Özer Bici ve sağlık ekipleri, 28 yaşındaki teğmenin şehadet haberini vermek için Kayalar Mahallesi'nde ikamet eden ailesinin yaşadığı apartmanın önüne geldi.

Yetkililer burada baba Salih Kerek (60) ve anne Elif Kerek'e (58) şehadet haberini verdi.​​​​​​​

Şehidin baba evi ve sokağa Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Şehidin eşi Gamze Kerek'in (28) İzmir'de ailesiyle yaşadığı belirtildi.

Şehit Kerek'in naaşının yarın Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

- Vali Atik'ten başsağlığı mesajı

Öte yandan Denizli Valisi Ali Fuat Atik sosyal medya hesabından, şehidin ailesine başsağlığı dileyerek "Denizlili evladımız Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşmüştür. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, silah arkadaşlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum." ifadelerini paylaştı.

