YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in Denizli'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in Denizli'deki ailesine acı haber verildi

22.04.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in Denizli'deki ailesine acı haber verildi

DENİZLİ (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Askeri yetkililer, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kadriye Özer Bici ve sağlık ekipleri, 28 yaşındaki teğmenin şehadet haberini vermek için Kayalar Mahallesi'nde ikamet eden ailesinin yaşadığı apartmanın önüne geldi.

Yetkililer burada baba Salih Kerek (60) ve anne Elif Kerek'e (58) şehadet haberini verdi.​​​​​​​

Şehidin baba evi ve sokağa Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Şehidin eşi Gamze Kerek'in (28) İzmir'de ailesiyle yaşadığı belirtildi.

Şehit Kerek'in naaşının yarın Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

- Vali Atik'ten başsağlığı mesajı

Öte yandan Denizli Valisi Ali Fuat Atik sosyal medya hesabından, şehidin ailesine başsağlığı dileyerek "Denizlili evladımız Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşmüştür. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, silah arkadaşlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum." ifadelerini paylaştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ING Basketbol Süper LigiING Basketbol Süper Ligi
"Cambaz kartal" Türkiye'de ikinci kez Sinop'ta görüntülendi"Cambaz kartal" Türkiye'de ikinci kez Sinop'ta görüntülendi
Sağlık Bakanı Koca Kovid-19 rakamlarını açıkladı:Sağlık Bakanı Koca Kovid-19 rakamlarını açıkladı:
Anahtar Kelimeler:
şehit

Denizli Namaz Vakitleri 23 Nisan Cumartesi

İmsak
04:44
Sabah
06:13
Öğle
13:07
İkindi
16:51
Akşam
19:52
Yatsı
21:14
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Putin’in sevgilisi aylar sonra görüntülendi! Değişimi şaşırttı

Putin’in sevgilisi aylar sonra görüntülendi! Değişimi şaşırttı

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.