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Şehit Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin cenazesi Sivas'a getirildi

11.08.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin cenazesi memleketi Sivas'a getirildi.

Askeri uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirilen 29 yaşındaki şehidin naaşını, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muhammet Sevinç, Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci ve diğer ilgililer karşıladı.

Şehidin kız kardeşi Zümrüt Alma, cenazeyi, kardeşinin giydiği askeri üniforma ile selam vererek karşıladı.

Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, AK Parti Sivas Milletvekili Toy ile beraberindekiler, aileye taziyelerini iletti.

Askerlerin omuzlarında bir süre taşınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze nakil aracına konuldu.

Şehidin naaşının, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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