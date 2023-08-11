YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Özdemir, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Özdemir, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

11.08.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe Kilit Harekat Bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışıyla şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir için memleketi Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi.

Askeri uçakla Gaziantep Havalimanına getirilen şehidin naaşı, karşılama töreninin ardından cenaze aracıyla Asri Mezarlığa getirildi.

Burada düzenlenen törende, şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehidin annesi Fatma Özdemir’i teselli etti.

Törene şehidin babası Bayram Özdemir, kardeşleri, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, milletvekilleri ile şehidin yakınları ve silah arkadaşları katıldı.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı şehitlikte toprağa verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su ararken gaz borusunu patlattılar: Alan alev alev yandıSu ararken gaz borusunu patlattılar: Alan alev alev yandı
Kavgada bıçaklandı, hastanede hayatını kaybettiKavgada bıçaklandı, hastanede hayatını kaybetti
"Fındık para etmiyor" diyen çiftçi ağaçlarını kesti"Fındık para etmiyor" diyen çiftçi ağaçlarını kesti
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 11 Ağustos Cuma

İmsak
04:06
Sabah
05:36
Öğle
12:41
İkindi
16:27
Akşam
19:35
Yatsı
21:00

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Cuma

Saglik eczanesi
Oguzeli
Yeni umut eczanesi
Sahinbey
Melek eczanesi
Sahinbey
Gürel eczanesi
Sehitkamil
Sibel eczanesi
Sahinbey
Sena eczanesi
Araban
Ali çiçek eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.