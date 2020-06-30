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Şehit Teğmen’in Mevlid-i Şerifi okutuldu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 30.06.2020 10:04 | Son Güncelleme

Pençe-Kaplan Harekatında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül, şehadetinin 3.

Şehit Teğmen’in Mevlid-i Şerifi okutuldu

Pençe-Kaplan Harekatında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül, şehadetinin 3. gününde Mevlid-i Şerifle anıldı.
Şehit Piyade Teğmen Yunus Gül’ün mevlit programına, şehidin ailesi başta olmak üzere, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Bedir Deveci, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, İl Müftüsü Mehmet Taşçi, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.
İkindi namazının ardından başlayan mevlit programında, Müftülük görevlileri tarafından Kura’n-ı Kerim ve mevlit okunarak ilahiler seslendirildi.
İl Müftüsü Mehmet Taşçı, vatanın mukaddesatı, milletimizin birliği, bütünlüğü, huzur ve güveni için canlarını feda eden Şehit Piyade Teğmen Yunus Gül ve tüm şehitler için dua ederek Allah’tan rahmet diledi.
Okunan Mevlid-i Şerif sonrası Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, Şehit Piyade Teğmen Yunus Gül’ün babası Ali Gül’e, şehidin kardeşleri ve ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

Şehit Teğmen’in Mevlid-i Şerifi okutuldu

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