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  4. Şehit Uzman Çavuş Günay, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Günay, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı

EDİRNE HABERLERİ  | 14.01.2020 15:14 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Bayram Günay'ın cenazesi, memleketi Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Günay, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Bayram Günay'ın (27) Türk bayrağına sarılı tabutu, Dereköy köyündeki babaevi önüne getirildi. Şehidin naaşı, burada helallik alınmasının ardından yakınları ve vatandaşların omzunda köy mezarlığına taşındı.

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınları, Edirne Vali Vekili Ali Uysal, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Eşref Çağdaş Bal, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, askeri yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazede, anne Zümriye ve baba Tezcan Günay'ı yakınları teselli etti.

Günay'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından dualarla ve tekbirlerle defnedildi.

(AA)

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