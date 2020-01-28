Şehit ve gazi çocukları Tarsus Doğa Parkı’nı gezdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı’na, kent içinden olduğu kadar, kent dışından da ziyaretçi akını sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yarıyıl tatili dolayısıyla tüm öğrencilere ücretsiz yaptığı Tarsus Doğa Parkı’nı her gün binlerce kişi ziyaret ediyor. İçerisinde çok çeşitli hayvan türlerinin bulunduğu Tarsus Doğa Parkı’nı, Adana İl Emniyet Müdürlüğü’nün organizasyonuyla şehit ve gazi çocukları ile yakınları ziyaret etti.

Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın eşi Meryem Aktaş’ın ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü personellerinin eşlik ettiği şehit ve gazi çocukları, Tarsus Doğa Parkı’nda gezerken oldukça keyifli dakikalar geçirdi ve bol bol fotoğraf çekti. Karne hediyesi olarak Tarsus’a getirilen şehit ve gazi çocukları, güneşli havada ve doğal ortamda hayvanları yakından görmenin mutluluğunu yaşarken, Doğa Parkı’nın yanı sıra kentin diğer tarihi ve turistik yerlerini de gezdiler.

