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  4. Şehit yakınlarından Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Başoğlu’na ziyaret

Şehit yakınlarından Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Başoğlu’na ziyaret

BATMAN HABERLERİ  | 14.01.2020 10:42 | Son Güncelleme

Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma Dayanışma Derneği üyeleri, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu’nu ziyaret etti.Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, beraberinde şehit yakınları ve gazilerle birlikte Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma Dayanışma Derneği üyeleri, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu’nu ziyaret etti.
Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, beraberinde şehit yakınları ve gazilerle birlikte Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu’nu makamında ziyaret etti. Çelik, son aylarda terörle mücadele kapsamında bölgede yürütülen başarılı operasyonlar ve şehit yakınlarına verdiği desteklerden dolayı Tuğgeneral Başoğlu’na teşekkür ederek plaket takdim etti.
Daha önce Jandarma Bölük Komutanı olarak görev yaptığı Sason’dan kendisini ziyarete gelen şehit yakınlarını ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, "Bütün şehit yakınları ve gazilerimiz bizim için öz ve öz çocuklarımız, kardeşlerimiz mesafesindedir. Birinci ve asli görevimiz ülkenin birlik ve beraberliğini korumanın yanı sıra, bu topraklar uğruna canını feda eden şehitlerimizin emaneti ve gazilerimize sahip çıkmaktır" dedi.
Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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