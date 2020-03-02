YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Şehitleri bayrakla andılar mehmetçiği selamladılar

Şehitleri bayrakla andılar mehmetçiği selamladılar

ERZURUM HABERLERİ  | 02.03.2020 10:44 | Son Güncelleme

Erzurum’da düzenlenen Okullar arası Yıldızlar Masa Tenisi İl Birinciliği tamamlandı.

Erzurum’da düzenlenen Okullar arası Yıldızlar Masa Tenisi İl Birinciliği tamamlandı. Sporcular ve idareciler şehitleri Ay-yıldızlı bayrağımızla anarken, Mehmetçiği selamladılar.
Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği Okullar arası Yıldızlar Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları duygusal anlara sahne oldu.
Yakutiye Spor Salonu’nda düzenlenen Yıldızlar Masa Tenisi İl Birinciliği Müsabakalarında sporcular ve idareciler İdlib’te hain saldırıcı sonucu şehit olan Mehmetçiklerimizi Türk bayrağı açarak anarken, asker selamı ile Mehmetçiğe destek verdi.
KUPA VE MADALYALARI VERİLDİ
Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Masa Tenisi müsabakalarında yıldızların şampiyonları belli oldu.
Erkeklerde Şampiyonluğu Zübeyde Hanım Ortaokulu kazanırken, Edip Somumoğlu Ortaokulu ikinci, Sebahattin Solakoğlu Ortaokulu üçüncü, Ziyapaşa Ortaokulu dördüncü oldu.
Kızlarda ise şampiyonluk kupasını Maksut Efendi Ortaokulu Müzesine götürürken, Ahmet Yesevi Ortaokulu ikinci sırada yer aldı. İspir İmam Hatip Ortaokulu üçüncü olurken, Yıldızkent İMKB Ortaokulu dördüncülüğü elde etti.
İl Birinciliğinde ilk dörde giren okullara madalya ve kupaları düzenlenen törenle verildi.
Kupa törenine Yakutiye Gençlik ve spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz, GSİM Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ile okul idarecileri ve masa tenisi yetkilileri katıldı.
Masa Tenisi Antrenörleri Mahmut Çağlayan ile Vedat Küçükoğlu, Turnuvaya katılımın oldukça yoğun olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, “İl Birinciliğine katılım gösteren öğretmenlerimize, sporcularımıza, idarecilerimize Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erzurum Masa Tenisi il Temsilciliği olarak teşekkür ederiz. İlimizi gruplarda temsil edecek olan erkek ve kız takımlarımıza başarılar dileriz. İdlib’te şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi' Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi'
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Bolu Belediyesi, Corona virüse karşı tedbirleri arttırdı

Bolu Belediyesi, Corona virüse karşı tedbirleri arttırdı

Sosyal medyada örgütlendiler, konvoy olup yollara düştüler

Sosyal medyada örgütlendiler, konvoy olup yollara düştüler

İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da başına mermi isabet eden çoban hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da başına mermi isabet eden çoban hayatını kaybetti

Erzurum Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
05:17
Sabah
06:40
Öğle
12:32
İkindi
15:41
Akşam
18:15
Yatsı
19:32

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Şafak Eczanesi
Palandoken
Sağlam Eczanesi
Yakutiye
Vural Eczanesi
Palandoken
Şenol Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Bunlar saçlara zarar veriyor

Bunlar saçlara zarar veriyor

Ak Parti Aşkale’de istişare etti

Ak Parti Aşkale’de istişare etti

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.