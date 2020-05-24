Şehitliklerde hüzünlü bayram

SİVAS (AA) - Sivas ve Kayseri'de şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk günü şehitliklere ziyarette bulundu.

Sivas'ta sabahın ilk saatlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske takarak Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki garnizon ve polis şehitliklerine gelen aileler, vatan uğruna şehit olan evlatları için dua etti, gözyaşı döktü.

Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in babası Hüseyin Nayir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Allah'tan herkese böyle bir mertebeye ulaşmayı nasip etmesini temenni etti.

"Bin evladım olsa, binini de gönderirdim oraya." diye konuşan Nayir, ailecek şehidi ilk bayramında yalnız bırakmak istemediklerini söyledi.

Kırşehir'de çevik kuvvet otobüsünün devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Abdullah Kılıç'ın babası Halis Kılıç ise oğlunun kabrini her zaman ziyarete ettiğini belirtti.

Şehitlik ziyareti için sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldukları için yetkililere teşekkür eden Kılıç, "Devletimizden Allah razı olsun." dedi.