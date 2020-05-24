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Şehitliklerde hüzünlü bayram

SİVAS HABERLERİ  | 24.05.2020 13:54 | Son Güncelleme

Sivas ve Kayseri'de şehit aileleri, bayramın ilk günü şehitlikleri ziyaret etti

SİVAS (AA) - Sivas ve Kayseri'de şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk günü şehitliklere ziyarette bulundu.

Sivas'ta sabahın ilk saatlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske takarak Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki garnizon ve polis şehitliklerine gelen aileler, vatan uğruna şehit olan evlatları için dua etti, gözyaşı döktü.

Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in babası Hüseyin Nayir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Allah'tan herkese böyle bir mertebeye ulaşmayı nasip etmesini temenni etti.

"Bin evladım olsa, binini de gönderirdim oraya." diye konuşan Nayir, ailecek şehidi ilk bayramında yalnız bırakmak istemediklerini söyledi.

Kırşehir'de çevik kuvvet otobüsünün devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Abdullah Kılıç'ın babası Halis Kılıç ise oğlunun kabrini her zaman ziyarete ettiğini belirtti.

Şehitlik ziyareti için sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldukları için yetkililere teşekkür eden Kılıç, "Devletimizden Allah razı olsun." dedi.

- Kayseri

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesince, Ramazan Bayramı dolayısıyla Kartal Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törende, şehit aileleri, evlatlarının mezarları başında dua edip, gözyaşı döktü. Aileler, çocuklarının mezarlarını temizleyip, çiçeklere su verdi.

Vali Şehmus Günaydın, burada yaptığı açıklamada, bu bayramı da şehit aileleriyle birlikte geçiriyor olmanın verdiği mutluluğu yaşadıklarını söyledi.

Şehit ailelerin, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutularak yakınlarını ziyaret ettiklerini belirten Günaydın, "Ülkemiz, milletimiz, bayrağımız ve ezanımız için canını seve seve feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bayramlarımızın manevi ruhu çok önemli. Kucaklaşamasak da birbirimize gidip gelemesek de bayramlarımızı yine de yaşıyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bu bayramın biraz buruk geçtiğini ancak her şeye rağmen birlik ve beraberlik içinde bayramın dolu dolu yaşanması gerektiğini aktardı.

Törene, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da katıldı.

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