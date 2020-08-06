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Şehrin ekonomisini görüştüler

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.08.2020 13:28 | Son Güncelleme

Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) heyeti, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ile AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun’un bulunduğu ziyarete, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, Başkan Yardımcıları Hasan Öncel, Salih Çetiner, Ahmet Y.Yazaroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Tolga Eskioğlu, Fatih Alkış, M.Selman Hatipoğlu, KUTSO Genel Sekreteri Salih Nafi Alıç katıldı.Ziyarette, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun’a başarı dilekleri iletilerek, Kütahya’nın sosyal ve ekonomik durumuna, yürütülen projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.Kütahya’nın geliştirilmesi ve tanıtılması yönünde ortak çalışmalar yapılarak, şehrin kalkınmasına katkı sağlamak için müşterek hareket etmenin güçlendirici olacağı vurgulandı.İlgili makamlara ve bakanlıklara iletilmek üzere, KUTSO üyelerinin talepleri ve şehrin sorunlarına yönelik çözüm önerilerinin de iletildiği ziyarette görüş alış verişi yapılarak, daha sık ve düzenli şekilde bir araya gelinmesinin, şehrin gelişmesi ve kalkınması için, tek ses, tek yürek olarak ortak projelerin hayata geçirilmesinin gerektiği konusunda fikir birliği dile getirildi.Ziyarette ayrıca sosyal, kültürel, turizm ve ekonomik açıdan birçok zenginliğe ve avantaja sahip olan Kütahya’nın geliştirilmesi yönündeki iş birliği çalışmalarının, artarak sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.

Şehrin ekonomisini görüştüler

Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) heyeti, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.
AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ile AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun’un bulunduğu ziyarete, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, Başkan Yardımcıları Hasan Öncel, Salih Çetiner, Ahmet Y.Yazaroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Tolga Eskioğlu, Fatih Alkış, M.Selman Hatipoğlu, KUTSO Genel Sekreteri Salih Nafi Alıç katıldı.
Ziyarette, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun’a başarı dilekleri iletilerek, Kütahya’nın sosyal ve ekonomik durumuna, yürütülen projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Kütahya’nın geliştirilmesi ve tanıtılması yönünde ortak çalışmalar yapılarak, şehrin kalkınmasına katkı sağlamak için müşterek hareket etmenin güçlendirici olacağı vurgulandı.
İlgili makamlara ve bakanlıklara iletilmek üzere, KUTSO üyelerinin talepleri ve şehrin sorunlarına yönelik çözüm önerilerinin de iletildiği ziyarette görüş alış verişi yapılarak, daha sık ve düzenli şekilde bir araya gelinmesinin, şehrin gelişmesi ve kalkınması için, tek ses, tek yürek olarak ortak projelerin hayata geçirilmesinin gerektiği konusunda fikir birliği dile getirildi.
Ziyarette ayrıca sosyal, kültürel, turizm ve ekonomik açıdan birçok zenginliğe ve avantaja sahip olan Kütahya’nın geliştirilmesi yönündeki iş birliği çalışmalarının, artarak sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Paşaoğlu Eczanesi
Merkez
Peker Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Alkan Eczanesi
Gediz
Bahadır Eczanesi
Simav
Polen Eczanesi
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