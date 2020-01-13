Şehzadelerde ‘Gölge’ rüzgarı esti

Şehzadeler Belediyesi’nin katkılarıyla Manisalı vatandaşlarla buluşan “Gölge” adıyla da bilinen radyo programcısı, sanatçı Talha Bora Öge ve Orkestrası hem sohbeti hem şiirleri hem de türküleriyle izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Şehzadeler Belediyesi, radyo programcısı sanatçı Talha Bora Öge ve Orkestrasını Manisalı vatandaşlarla buluşturdu. Kültür Sitesi Lale Salonu’nun hınca hınç dolduğu programda “Gölge” adıyla da bilinen radyo programcısı sanatçı Talha Bora Öge hem sohbeti hem şiirleri hem de türküleriyle izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Daha önce açık hava konserlerine geldiğini ancak gösterisinin kapalı salonlar için daha uygun olduğunu kaydeden Öge “Belediye Başkanı burada diye demiyorum. Beni tanıyanlar bilir, kitabın ortasından konuşurum ben. Eğer bu adam olmasaydı Manisa’ya zor gelirdik.” dedi. Manisa’ya gelirken endişeli olduğunu kaydeden Öge “Dedim ki insanlar üç kere beni izlediler acaba bu kez de gelirler mi? Siz benim yüzümü ak ettiniz Allah da sizin yüzünüzü ak etsin.” dedi. Kendine özgü üslubü ve tarzıyla hayranlarına şiir ve türkü dolu bir akşam yaşatan Öge, güncel olaylar ve milli değerler üzerine yaptığı sohbetlerle de gönüllerde taht kurdu. Salondaki tüm izleyiciler sanatçıya söylediği türkülerde eşlik ederken, Ünlü Sanatçı Manisa’ya bir kez daha gelmek istediğini söyledi.

Program sonunda sanatçı Öge’ye Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik tarafından günün anısına hediye takdim edildi. Sahnesi nedeniyle Öge’ye teşekkür eden Başkan Çelik “Fatih’in şehrinde, Kanuni’nin şehrinde bir gönül adamını, milletin değerleriyle yoğrulmuş Talha Bora Öge’yi ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Ayağınıza, yüreğinize, sesinize sağlık. İnşallah daha nice programlarda bir araya gelir, sizi misafir ederiz. İzleyenler arasında İzmir’den Balıkesir’den Aydın’dan geldiklerini söyleyenler oldu ama İstanbul’dan bile ayağının tozuyla gelip sizi dinleyenler var. Bunun sebebi sevgi ve muhabbettir. Şahsınıza, taşıdığınız değerlere, kişiliğinize, sanatınıza olan takdir ve sevdadır” diye konuştu.

Talha Bora Öge, sahnesinin sonunda hayranlarıyla fotoğraf çektirerek, kitaplarını imzaladı.

