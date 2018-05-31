MAGAZİN

Seks tarikatına katılan Allison Mack itiraf etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.05.2018 12:16 | Son Güncelleme

ABD'de bir seks tarikatına üye olduğu ve genç kadınları bu tarikata çektiği öne sürülen ünlü oyuncu Allison Mack'le ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

Seks tarikatına katılan Allison Mack itiraf etti

Superman'in gençlik yıllarının anlatıldığı Smallville dizisiyle ünlenen Allison Mack’in, geçtiğimiz aylarda bir seks tarikatına üye olduğu ve burada şöhretini kullanarak genç kadınları kandırdığı iddia edildi.

Mack'in özellikle tarikatın lideri Keith Raniere ile yakın olduğu ve ünlü isimleri de tarikata katılmaları için ikna etmeye çalıştığı öne sürülmüştü. Nxivm isimli tarikatın Meksika'da ayinler düzenlediği, seks kölesi yapılan kadınlara ‘damga’ vurulduğu belirtilmişti.

abdli-oyuncu-allison-90c938786336aae0398f

"ACIDAN ZEVK ALIN TELKİNİ"

Mack ve Raniere gözaltına alınırken, ekim ayında görülecek dava öncesi yeni gelişmeler yaşandı. Olayın ortaya çıkmasından birkaç ay önce New York Times’dan Vanessa Grigoriadis’le bir röportaj yapan Mack’in sözleri geçtiğimiz günlerde yayımlandı.

Yazıda kadınlara damga vurulması fikrinin Mack’ten geldiği ortaya çıkarken, ünlü oyuncunun kızgın demirle yapılan işlem sırasında ‘acıdan zevk alın, efendinizi düşünün’ diye telkinlerde bulunduğu belirtildi. Kadınların dövmenin anlamını bilmediği ve korkularını yenmenin bir sembolü olarak yaptırdıkları öne sürüldü.

nxivm-branding-mack-660x439

Mack’in kariyeri kötü gittiği sıralarda tarikata katıldığı ve iş adamı Raniere’den işlerini düzeltmesini istediği de ortaya atılan iddialar arasında.

Mack ve Raniere’nin en az 15 yıl ceza alması bekleniyor.

PARTNERPetek'e sürpriz partiPetek'e sürpriz parti
Yusuf Güney'in paylaştığı görüntü montaj mı? Gözler Seda Sayan'da!Yusuf Güney'in paylaştığı görüntü montaj mı? Gözler Seda Sayan'da!
Kavga alevlendi ama davayı kaybettiKavga alevlendi ama davayı kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Allison Mack seks tarikatı

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Mehmet Akif Alakurt: 'Bu fotoğraf Adanalı gibi saçma diziyi izleyenlere gelsin!'

Mehmet Akif Alakurt: 'Bu fotoğraf Adanalı gibi saçma diziyi izleyenlere gelsin!'

F-35 projesi için ABD'ye gönderilen astsubay dönmeyince gerçek ortaya çıktı

F-35 projesi için ABD'ye gönderilen astsubay dönmeyince gerçek ortaya çıktı

Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu

Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Gül konusunda dediğim doğru çıktı!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Gül konusunda dediğim doğru çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oğul Gencebay, babasının reklamıyla ilgili konuştu

Oğul Gencebay, babasının reklamıyla ilgili konuştu

Yusuf Güney'in paylaştığı görüntü montaj mı? Gözler Seda Sayan'da!

Yusuf Güney'in paylaştığı görüntü montaj mı? Gözler Seda Sayan'da!

Kavga alevlendi ama davayı kaybetti

Kavga alevlendi ama davayı kaybetti

Arda Öziri'nin sevgilisinden duygusal mesaj

Arda Öziri'nin sevgilisinden duygusal mesaj

Skandal iddia! 'Tosic, eşi Jelena Karleusa'yı Aslı Enver'le aldattı'

Skandal iddia! 'Tosic, eşi Jelena Karleusa'yı Aslı Enver'le aldattı'

Elçin Sangu Nagehan Alçı'ya sert çıktı: Rezil olmaktan...

Elçin Sangu Nagehan Alçı'ya sert çıktı: Rezil olmaktan...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.