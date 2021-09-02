Sel felaketinde evlerini kaybeden Babaçay köyü sakinleri AFAD yaşam konteynerlerine yerleştirildi

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde 40 evin yıkıldığı Babaçay köyünde, evsiz kalan vatandaşlar AFAD tarafından oluşturulan yaşam konteynerlerine yerleştirildi.

Selin ardından geçici olarak ilçedeki yurt ve okul binalarında konaklatılan köy sakinleri, kurulumları tamamlanan 40 yaşam konteynerine taşınmaya başladı.

AFAD tarafından tüm ihtiyaçları karşılanan selzedelerin, barınma ihtiyaçları ise yeni evler inşa edilene kadar yaşam konteynerlerinde karşılanacak.

Yaşam konteynerine yerleşen köy sakinlerinden Şeref Şahin, AA muhabirine, yaşadıkları felaketin ardından devleti her an yanlarında hissettiklerini söyledi.

Dokuz kişilik bir aile olarak selin ortasında kaldıklarını ve çok zor saatler yaşadıklarını anlatan Şahin, "Torunlarımız vardı, onlar çok korktular. Yaşadıklarımızı unutmaları çok zor. Ama devletimize Allah zeval vermesin. Her ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Yeme, içme, konaklama hepsini hallettiler. Eşimle birlikte şimdi burada iki kişi yaşıyoruz. Evlerimiz yapılana kadar yaşamaya devam edeceğiz. Memnunuz şimdilik." diye konuştu.

Konteynere yerleşen Naciye Demircioğlu da sel sularından dağlara kaçarak kurtulduklarını dile getirdi.

Zor zamanlar geçirdiklerini belirten Demircioğlu, şunları dile getirdi:

"Çok günler geçirdik. Şu an devletimiz bir yuva verdi bize. Bir yere ait gibi hissediyoruz kendimizi. Ama inşallah kısa sürede güvenli bir ortamda ev verirlerse çok daha mutlu olacağız. Bizim evimiz maalesef selde tamamen gitti. Dağ yamaçlarına kaçarak hayatımızı kurtardık. En son babam evden çıktı, 5 dakika sonra ev yıkıldı. Komşularımızı kaçmaya ikna etmeye çalıştık ama kaçmadılar. Eşim özellikle evlerden çıkarmaya çok çalıştı, maalesef olmadı. Hepsi için çok üzgünüz."

Demircioğlu, zor geçen süreçte kendilerine destek olanlara teşekkür ederek, "Hep yanımızda oldular. Allah herkesten razı olsun." ifadesinde bulundu.

AFAD tarafından oluşturulan yaşam konteynerlerine yerleştirilen vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli psikologlar destek veriyor.



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