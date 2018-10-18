Selahattin Aydoğdu: Fatih Terim sarhoştu, yumruk atamayınca onu dövdüm

Terim'in, kendisini darp etmediğini ileri süren Aydoğdu, aksine Terim'e kendisinin vurduğunu iddia etti. Aydoğdu, "Yaralanmama ilişkin bir raporum da yoktur. Şikayetçi olduğum konu, iş yeri dokunulmazlığımın ihlal edilmesi ve tehdit edilmemdir. 'Kasten yaralama' suçu açısından şikayetim bulunmamaktadır. Davaya katılma talebim yoktur" dedi. Terim'in avukatı Rezan Epözdemir'in "Alaçatı'da 15 Temmuz 2017'deki olayın sıcağı sıcağına olduğu bir zamanda karakola giderek 'Terim bana saldırdı, yumruk attı' diye ifade vermişsiniz. Çeşme Devlet Hastanesine giderek darp raporu aldığınız mevcut. Buna ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine, Aydoğdu, "Terim, bana yumruk atmak istedi, ancak denk gelmedi. Çünkü çok sarhoştu. Ardından ben kendisini dövdüm. Hastaneye gittim ama yaralanmamın olmadığını söyledim. Almış olduğum bir rapor yoktur. Duruşmada şu an verdiğim ifadem doğrudur" diye konuştu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık E.Ö, emniyette verdiği ifadesini tekrar ettiğini, kimseye hakaret etmediğini ve tehditte bulunmadığını iddia etti. Suçsuz olduğunu savunan E.Ö, beraat talebinde bulundu.

Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Fatih Terim katılmazken, tutuksuz yargılanan sanık E.Ö, müştekiler Selahattin Aydoğdu ve P.Z.Ç. ile taraf avukatları katıldı.

Aydoğdu'nun avukatı Doğan Akbaş, Terim'in beyanlarının olaydan uzunca bir süre sonra alındığını, bu durumun ortalığın yatışmasını sağlamaya yönelik olduğunu savunarak, ceza yargılamasında maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için taraf ve vekillerinin karşılıklı sorular sormasının elzem olduğunu belirtti. Avukat Akbaş, bu nedenle Terim'in mahkemeye davet edilmesini ve duruşmaya katılmasını istedi.

Akbaş, ayrıca Terim'e ek savunma hakkı verilerek, "İş yeri dokunulmazlığı ihlali" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki P.Z.Ç. ise sanık E.Ö. hakkındaki şikayetinin devam ettiğini belirterek, davaya katılma talebi olduğunu söyledi.

Avukat Epözdemir, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın dağıtıldığını, ilgisiz olayların aynı iddianame kapsamına alındığını ve ayrı yürütülmesi gereken davaların birlikte görüldüğünü öne sürerek, bu davadaki sanık E.Ö. ve müşteki P.Z.Ç arasındaki olay ile müvekkili Terim ve Aydoğdu arasındaki davanın farklı olduğunu kaydetti.