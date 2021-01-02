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Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden yoğun kısıtlama mesaisi

İZMİR HABERLERİ  | 02.01.2021 23:42 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşını da kapsayacak şekilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerine devam eden Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi havaya ateş açan 2 kişiyi yakalarken, 9 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan, 2 kişi hakkında ise uyuşturucu madde ticareti yapmaktan yasal işlem başlattı.Korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşını da kapsayacak şekilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalarını titizlikle sürdüren Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşını da kapsayacak şekilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerine devam eden Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi havaya ateş açan 2 kişiyi yakalarken, 9 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan, 2 kişi hakkında ise uyuşturucu madde ticareti yapmaktan yasal işlem başlattı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşını da kapsayacak şekilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalarını titizlikle sürdüren Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları operasyonlarda 9 kişiye uyuşturucu madde kullanmaktan, 2 kişi hakkında ise uyuşturucu madde ticareti yapmaktan işlem yaptı. Yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde düzenekleri ele geçirilirken, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gözaltına alınan M.Ö, K.T ve M.F.Y isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, adliyedeki işlemlerinin ardından M.FY., serbest bırakılırken M.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. K.T,. isimli şüpheli şahısın ise gözaltı süresinin devam ettiği bildirildi. Ayrıca yine polis ekipleri tarafından ilçe genelinde yılbaşı gecesi havaya ateş etmek sureti ile genel güvenliği tehlikeye sokan H.D ve Ö.S tüfekleri ile birlikte yakalanarak haklarında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

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