Selçuk İnan: “Derbi sadece 3 puanlık bir maç”

Ali Sami Yen 1905 Derneği’nin açılışına katılan Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan, hafta sonunda oynanacak olan Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuştu. Dernek açılışında çok sevdiği insanlar olduğunu söyleyerek söze başlayan İnan, “Bu tür dernekler, Galatasaray’ın geleceği adına önemli adımlar. Onları tebrik ediyorum. İnşallah güzel şekilde devam ettirirler ve kulübe katkı sağlarlar. İnşallah ben de futbolu bıraktıktan sonra kulübe üye olacağım” diye konuştu.

“BİZİM İÇİN 3 PUANLIK BİR MAÇ”

Hafta sonunda oynanacak olan Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuşan Selçuk İnan, bu sefer galip gelip gelemeyecekleri yönündeki soruya, “Bu sefer demektense, inşallah bu kez kazanırız diyelim. Derbiler çok önemli maçlar. Herkesin 1 yıl boyunca beklediği maçlar. İnşallah bu kez kazanan biz oluruz ama asıl bizim ilgilendiğimiz kısım, sezon sonunda inşallah şampiyon biz oluruz. Bizim için diğer maçlardan farkı yok. Sadece derbi ve özel bir maç. İnşallah kazanan biz oluruz ve yolumuza devam ederiz” dedi.

Zirveyle farkın kapanmasıyla ilgili de konuşan İnan, Fatih Terim’in ‘8 de kapanır 18 de’ sözüyle ilgili olarak “Fatih hocanın söylediklerini bizim yorumlamamız doğru değil. Çok önemli puan farklarını kapatıp şampiyon olduk. Bu seferki puan farkını da kapattık ama yolumuz bitmedi, daha uzun yolumuz var. İyi bir takımımız var. Birbirini seven ve birbiri için mücadele eden bir ekibimiz var. İnşallah sezon sonunda meyvelerini toplayacağız” diye konuştu.