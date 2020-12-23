Selçuklu Belediyesi Yazır’a polis merkezi kazandırıyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi tarafından Yazır Mahallesine kazandırılacak olan polis merkezi binasında incelemelerde bulundu. Selçuklu Belediyesi mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda ilçenin farklı noktalarına yeni hizmet binaları kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilçenin yoğun nüfuslu mahallerinden olan Yazır’a yapılacak polis merkezinde inşaat çalışmaları başladı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yapımına başlanan polis merkezi inşaatını inceleyerek çalışmalardaki son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda yapılan polis merkezinin Selçuklu’da önemli bir hizmet noktası olacağını belirtti. Bodrum, zemin ve üzerinde iki kattan oluşan Yazır Polis Merkezi tamamlandığında içerisinde 4 adet nezarethane, teknik alanlar, bürolar, toplantı odası, mutfak, çok amaçlı salon, yemek salonu, çalışma odası, aktivite ve kondisyon odası, soyunma odası ve duşlar yer alacak. 2020 yılı Ekim ayında açılması planlanan merkez 5 milyon 900 bin TL’ye mal olacak.

"Selçuklu’ya yakışır bir polis merkezi inşa ediyoruz"

Selçuklu’nun gelişerek büyüdüğünü ifade eden Ahmet Pekyatırmacı, "Bu gelişime bağlı olarak mahallelerimizin de yeni ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda Konya valimizin öncülüğünde emniyet müdürlüğümüz ile protokolünü imzaladığımız Yazır Polis Merkezimizin ihale sürecini tamamladık ve yapımına başladık. 2 bin metrekarelik inşaat alanıyla çok güzel bir hizmet binası olacak polis merkezimiz ile emniyet teşkilatımızın vatandaşlarımıza güzel bir ortamda hizmet sunmalarına katkı sağlayacağız. Merkezin 2021 yılı içinde tamamlanarak hemşehrilerimize hizmet vermesini hedefliyoruz. Yatırımımızın ilçemize, emniyet camiamıza ve şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.



