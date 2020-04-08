YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Selçuklu’da tedbirlerden taviz yok

Selçuklu’da tedbirlerden taviz yok

KONYA HABERLERİ  | 08.04.2020 17:47 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi korona virüs salgınına karşı alınan önlemleri zabıta ekipleri aracılığıyla denetliyor.Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de görülen korona virüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan tedbirler Selçuklu Belediyesi tarafından dikkatle uygulanmaya devam ediyor.

Selçuklu’da tedbirlerden taviz yok

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi korona virüs salgınına karşı alınan önlemleri zabıta ekipleri aracılığıyla denetliyor.
Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de görülen korona virüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan tedbirler Selçuklu Belediyesi tarafından dikkatle uygulanmaya devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında denetimlerini sürdüren Selçuklu Belediyesi Zabıta ekipleri işletmeler, pazar yerleri ve marketlerde eldiven ve maske kullanımını, tezgah arasındaki mesafeleri ve halkın sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıklarını denetledi. Ekipler virüsün yayılmasını önleyecek olan ve uzmanların sürekli altını çizdiği 14 kurala uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

- Alınan tedbirler aralıksız olarak denetlenecek -
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Tezgahtan satış yapan üreticilerimizi ve marketlerimizi uyarıyoruz. Kendilerinden kesinlikle maskesiz ve eldivensiz ekmek satmamalarını, alıcıların ekmeklere el değmesine izin vermemelerini istiyoruz. Ayrıca reyonlara bununla ilgili uyarıcı yazılar astırıyoruz. Zabıta ekiplerimiz, fırın ve bakkallarda ekmek satışının ambalajlarda satılmasının zorunlu hale geldiğini duyururken, denetimlerde salgından korunma tedbirlerine uymayan işletmelere cezai işlemlerin uygulanacağı konusunda da bilgilendirme yapıyor. Her türlü hijyen ortamını sağladığımız pazar yerlerimizde ise tezgahlar arasındaki mesafelerin uygunluğunu, pazar esnafının eldiven ve maske kullanımını vatandaşlarımızın da uyması gereken hijyen kurallarını denetliyoruz. Çalışmalarımız hassasiyet ve kararlılıkla sürecek. Selçuklu ilçemizde salgına karşı her türlü tedbirleri almaya devam edeceğiz. Almış olduğumuz bu tedbirleri taviz vermeksizin denetleyeceğiz. Bu konuda vatandaşlarımızın en ufak bir şüphesi olmasın. Ancak virüsten korunmanın en etkili yöntemi izolasyon kuralına uyarak çok mecbur kalmadıkça evden çıkılmamalı” denildi.

Selçuklu’da tedbirlerden taviz yok

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Makineye koymadan önce sakın yıkamayın Makineye koymadan önce sakın yıkamayın
Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Altındağ’da "Alo Covid” hattı

Altındağ’da "Alo Covid” hattı

Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

Van’da 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hedef 1 Milyon Kangal Akkaraman Koyunu

Hedef 1 Milyon Kangal Akkaraman Koyunu

Akdeniz Belediyesi, anneleri sevindirdi

Akdeniz Belediyesi, anneleri sevindirdi

Konya Namaz Vakitleri 8 Nisan Çarşamba

İmsak
04:53
Sabah
06:18
Öğle
12:57
İkindi
16:34
Akşam
19:26
Yatsı
20:45

Konya Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan Çarşamba

Şener Eczanesi
Karatay
Yakut Eczanesi
Karatay
Güven Eczanesi
Selcuklu
İpek Eczanesi
Selcuklu
Kılınçarslan Eczanesi
Selcuklu
Öz Şafak Eczanesi
Selcuklu
Sarı Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Karaca: “Tüm gücümüzle insanlık için çalışmaya devam edeceğiz”

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Karaca: “Tüm gücümüzle insanlık için çalışmaya devam edeceğiz”

Konya ZMO Başkanı Akbulut: “Üretim planlaması acil ve bu gün için şart olan ilk plan olmalıdır”

Konya ZMO Başkanı Akbulut: “Üretim planlaması acil ve bu gün için şart olan ilk plan olmalıdır”

Konya Büyükşehir Belediyesinden evde sağlıklı yaşama destek

Konya Büyükşehir Belediyesinden evde sağlıklı yaşama destek

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Konya’da çalınan otomobil terk edilmiş halde bulundu

Konya’da çalınan otomobil terk edilmiş halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.