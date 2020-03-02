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Selim’de meyve ağaçları yeşerecek

KARS HABERLERİ  | 02.03.2020 16:58 | Son Güncelleme

Selim Ovası, 2020 yılında meyve ağaçlarıyla hayat bulacak.

Selim’de meyve ağaçları yeşerecek

Selim Ovası, 2020 yılında meyve ağaçlarıyla hayat bulacak. Başkan Coşkun Altun, belediyenin ‘Meyve Ağacı Projesi’ni hayata geçiriyor.
Kars’ın Selim ilçesinde göreve başladığı günden itibaren hayata geçirdiği önemli projelerle dikkatleri üzerine çeken AK Partili Belediye Başkanı Coşkun Altun, Selim Ovası’nı meyve ağaçlarıyla şekillendirecek.
Meyve Ağacı Projesi ile bir ilke imza atacaklarını ifade eden Başkan Coşkun Altun, “Selim’de çeşitli meyve ağaçları dağıtacağız, ilçede vatandaşları meyveciliğe teşvik etmek için kollarımızı sıvadık. Çok güzel bir ovamız var. Bu bölgelerde neler yapılabilir, ormancılık adına, ağaç dikme adına, bu şekilde bir çalışmamız olacak. Bu bölgelerde saklanabilir, korunabilir, anlamda öncelikle vatandaşlarımızı meyve ağaçlarına yönlendireceğiz” dedi.
Selim’de bu yıl normal ağaç yerine meyve ağaçları dikeceklerine dikkat çeken Başkan Çoşkun Altun, “Yeşil anlamında, ağaçlandırma anlamında çalışmalarımız olacak. Selim Belediyesi olarak farklı bir ağaçlandırma yapmak istiyoruz. Daha Bu bölgede kış şartlarına yetişebilecek ağaçlarla alakalı bir çalışmamız oldu. Yani elimizde büyük bir ova var. Bu ovada neler yapabiliriz, bunun arkadaşlarımızla konuştuk, değerlendirdik. Artık Selim’de her yerde meyve ağaçları yeşerecek. Hem ilçemiz güzelleşecek, hem de vatandaşlarımız aile bütçelerine katkı sağlayacaklar. İnşallah havalar ısındığında meyve ağaçlarımızı dikmeye başlayacağız” diye konuştu.
Başkan Coşkun Altun, Selim Ovası’nı tarım ve hayvancılık anlamında zirveye taşıyacaklarını sözlerine ekledi.

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