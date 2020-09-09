Selin büyük hasara yol açtığı Dereli yeniden inşa ediliyor

İlçede hafriyat kaldırım işlerinin tamamladığını, temizlik çalışmalarının da bitmek üzere olduğunu dile getiren Şenlikoğlu, riskli bölgelerdeki bina yıkımlarının ise devam ettiğini aktardı.

Şenlikoğlu, insan üstü bir çalışmanın ardından Dereli'nin kısa zamanda yeniden ayağa kalktığının altını çizerek, "Dereli'de inanılmaz bir çalışma yürütüldü ve yürütülmeye devam ediliyor. Kısa zaman içerisinde kent merkezindeki sel nedeniyle oluşan hasarlar giderildi." diye konuştu.

Selin yaşandığı andan itibaren yaraların hızla sarılması için çalışmaların başladığını vurgulayan Şenlikoğlu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla devletimizin tüm imkanları Dereli'ye aktarıldı. Çok kısa sürede caddelerdeki hafriyat, iş yerleri ve evlerdeki çamur temizlendi." dedi.

- "Yeni Dereli, bölge turizminin gelişimine de büyük katkı sağlayacaktır"

Şenlikoğlu, sel felaketinin ardından Dereli'nin adeta yeniden inşa edildiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Eskisinden daha güzel, daha modern, daha güvenilir bir Dereli ortaya çıkarılması hedefleniyor. Kentsel dönüşüm için yıkım çalışmaları sürüyor. Riskli alanlarda bulunan binalar yıkılıyor. Aralarında kamu binalarının da olduğu 65 civarında binanın yıkımı gerçekleşti. Bu rakamın 120'yi geçmesini bekliyoruz."

Dereli'nin yaylalar diyarı olduğuna işaret eden Şenlikoğlu, "Başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları ilçenin turizm potansiyelini daha da artıracaktır. Projeler tamamlandığında ortaya çıkacak yeni Dereli, bölge turizminin gelişimine de büyük katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Şenlikoğlu, ilçeye yönelik sağlanan desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Giresun milletvekilleri, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile destek sağlayan herkese teşekkür etti.