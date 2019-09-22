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Semih Saygıner, Survival 3 Cushion Masters’ta şampiyon

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 22.09.2019 22:09 | Son Güncelleme

Semih Saygıner, 19–22 Eylül tarihlerinde Güney Kore’nin Seul şehrinde gerçekleşen Survival 3 Cushion Masters’ta şampiyon oldu.

Semih Saygıner, Survival 3 Cushion Masters’ta şampiyon

15 gün önce Güney Kore’de düzenlenen LG Cup’ta finalde mağlup olarak 2’nci olan Saygıner, yeni bir format olan Survival Masters finalini kazanarak turnuvayı şampiyon tamamladı.

Aynı ay içerisinde iki uluslararası turnuvada finaldeki yerini bırakmayarak bir şampiyonluk bir de 2’ncilik yaşayan Saygıner, dünya klasmanında zirveye hızla yaklaşıyor.

Semih Saygıner’in bir sonraki mücadelesi 20-26 Ekim tarihlerinde Hollanda’nın Veghel şehrinde düzenlenecek 3 Bant Dünya Kupası olacak.


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Anahtar Kelimeler:
semih saygıner Survival 3 Cushion Masters

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