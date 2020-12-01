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Senirkent Kaymakamı Alay Yazıcı, Muş Vali Yardımcılığına atandı

ISPARTA HABERLERİ  | 01.12.2020 21:51 | Son Güncelleme

Isparta’nın Senirkent ilçesi Kaymakamı Alay Yazıcı, Muş Vali Yardımcılığı’na atandı.

Senirkent Kaymakamı Alay Yazıcı, Muş Vali Yardımcılığına atandı

Isparta’nın Senirkent ilçesi Kaymakamı Alay Yazıcı, Muş Vali Yardımcılığı’na atandı. İlçeye veda eden Yazıcı, “Görev yaptığım süre boyunca insan odaklı bir hizmet anlayışıyla hizmet etmeye gayret ettim” dedi.
Senirkent ilçesinde 27 Ekim 2019 tarihinde göreve başlayan Kaymakam Alay Yazıcı, İçişleri Bakanlığı tarafından Muş Vali Yardımcılığına atandı. Atama dolayısıyla ilçeye veda eden Kaymakam Yazıcı, “Senirkent’te görev yaptığım süre boyunca insan odaklı bir hizmet anlayışıyla hizmet etmeye gayret ettim. İnanıyorum ki siz değerli Senirkentlilerin yüreğinde güzel bir yer edinerek Senirkent’ten ayrılıyorum. Görev sürem boyunca dayanışma ve işbirliği içinde çalıştığım kıymetli çalışma arkadaşlarıma, köy ve mahalle muhtarlarımıza, tüm Senirkentlilere ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Daha sağlıklı yarınlarda sevgiyle kucaklaşmak ümidiyle” dedi.

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