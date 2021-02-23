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Şenoba Belde Belediye Başkanı Babat, esnafla bir araya geldi

23.02.2021 12:57 | Son Güncelleme:
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Şenoba Belde Belediye Başkanı Babat, esnafla bir araya geldi

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, kentteki aktif işletme sahibi olan esnafla bir araya geldi.Esnafları belediyeye ait toplantı salonunda ağırlayan Babat, yapılan hizmetler hakkında esnafla fikir alış-verişinde bulunup görüş ve talepleri de dinleyerek sorunları not aldı.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, kentteki aktif işletme sahibi olan esnafla bir araya geldi.
Esnafları belediyeye ait toplantı salonunda ağırlayan Babat, yapılan hizmetler hakkında esnafla fikir alış-verişinde bulunup görüş ve talepleri de dinleyerek sorunları not aldı. Yapılan çalışmalar hakkında esnafı bilgilendiren Başkan Babat, "Esnaf bulunduğu bölgenin kalkınmasını hızlandırır. Esnafın güçlenmesi Şenoba’mızın gelişmesi demektir. Bu yüzden sık sık esnafımızla bir araya geliyor, fikir alışverişinde bulunuyoruz. İhtiyaçları varsa, elimizden gelen desteği gösteriyoruz. Geçmişten itibaren destek verdiğimiz ailelerle birlikte pandemi sürecinde zorluk yaşayan vatandaşlara da destek veriyoruz. Öncelikle bize başvuruda bulunan herkese sosyal yardımda bulunduk. Bize başvuran hiç kimseyi geri çevirmedik. Şenoba’mızı hak ettiği yere ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.
Başkan Babat, pandemi döneminde özellikle üzerinde durulması gereken maske, mesafe ve temizlik konusunda esnafa hatırlatmada bulunarak bu kurallara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Şenoba Belde Belediye Başkanı Babat, esnafla bir araya geldi

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