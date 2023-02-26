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Şenol Güneş Antalyaspor maçında alınan beraberliği böyle değerlendirdi! "Olmadı, her şey üst üste geldi"

26.02.2023 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de sahasında Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş mücadeleden golsüz beraberlikle ayrılırken, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Şenol Güneş "2 puan kaybettik" dedi. İşte Şenol Güneş'in o sözleri...

Şenol Güneş Antalyaspor maçında alınan beraberliği böyle değerlendirdi! "Olmadı, her şey üst üste geldi"

Süper Lig'in 14. hafta erteleme mücadelesinde Beşiktaş sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın penaltı vuruşundan Cenk Tosun ile faydalanamadığı mücadele başladığı skorla golsüz beraberlikle tamamlandı.

Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş'ın lider Galatasaray ile puan farkı 14'e çıkarken, karşılaşmanın ardından Şenol Güneş karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu.

"2 PUAN KAYBETTİK"

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"Kaybettiğimiz 2 puan var" diyen Şenol Güneş, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Bir takım verilere bakınca iyi olmamız, maçı kazanacağımız anlamını taşımıyor. İkinci yarı daha baskılıydık ama tekrar söylüyorum, hızlı, tempolu, top kaybı yapmayan, isabetli ortalar yapan takım olmalıydık. Telaşımız ve oyun yapımız, kazanmaya yeterli olmadı."

"ÜST ÜSTE GELDİ"

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"Seyircinin coşku ve isteğine cevap veremedik. Hakikaten üzüntü verici. "Kazansak bile oyunda eksikler vardı. Olmadı yani. Hem maça üzüldük, hem olaylar da üzüntü verici. Üst üste geldi."

GHEZZAL SÖZLERİ

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Maç öncesi sakatlanan Ghezzal hakkında da konuşan Güneş, "Rachid Ghezzal'ın kasığında ısınırken sıkıntı oldu, hepimiz üzüldük. Başlangıç olarak son anda Dele Alli'yi koyduk ama verim alamadık. Birçok oyuncudan verim alamadık." şeklinde konuştu.

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