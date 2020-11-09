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Şenol Güneş: Arda Turan Milli Takım formasını giyebilir

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 09.11.2020 15:19 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Caner Erkin’in Milli Takım'a dönmeyi hak ettiğini söyleyerek, Arda Turan’ın da form grafiğini üst seviyede tutmasıyla milli takım formasını giyebileceğini ifade etti.

Şenol Güneş: Arda Turan Milli Takım formasını giyebilir

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli futbolcu Caner Erkin, medya brifinginde konuştu. Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde online olarak gerçekleşen organizasyonda A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli futbolcu Caner Erkin açıklamalarda bulundu.

Kampın bugün başladığını ifade eden Şenol Güneş, "Hırvatistan ve Rusya ile İstanbul’da, Macaristan’la da deplasmanda oynayacağız. Kadromuzu açıkladık ama şartlar gereği değişiklikler olabiliyor. Bütün arkadaşlarımız buraya severek geliyor. Biz bir aile olduk. Ortak hayal ve ortak çalışmayla hedeflerimize gitmek istiyoruz. Elimizde iyi bir kadro var ve kadroda olmayan heyecan dolu yetenekli gençlerimiz var. Onlar kendilerini daha da geliştirsinler, takımlarında başarılı olsunlar ve izlendiklerini bilsinler. Zamanı gelince bütün oyuncular katılacaktır. Her yeri tarayacağımızı söylemekte fayda var. Geçmişte büyük hizmetleri olan Caner Erkin de uzun bir aradan sonra bizimle. Cenk uzun bir sakatlık sonrası geri döndü. Deniz döndü, Berkay tekrar çağırıldı. Önemli olan takımımızı daha da yukarıya çıkarmak. Zamanı gelince, ihtiyaç olunca bütün oyunculara kapımız açık. Caner’e de kapımız açık. Kendisi 2011 yılında Hırvatistan maçında kadrodaydı, oynamamıştı. Birçok değişiklik oluyor kadroda. Caner’in hem yetenek hem de sorumluluk alarak katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLCULARIN HEPSİ ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

Normal şartlarda karşılaşmalardan 1 gün önce basın toplantısı olduğunu ancak ön bilgi vermek için bu toplantının organize edildiğini ifade eden Güneş, "Sanat, spor hayatımızda nefes alınacak alanlardır ancak sağlık her şeyin başında gelir. Son dönemde hem ülkemizde hem dünyada büyük sıkıntılar var. Yakın zamanda İzmir depremi yaşadık. Kaybettiğimiz kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, yaralı kardeşlerimize acil şifalar dilerim. En yakın zamanda elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Mart ayından beri ülkemizi saran ve dünyayı saran pandemi sıkıntısını yaşıyoruz. Devam ederek ilerliyor. Maske, mesafe ve hijyene önem vermeye devam ediyoruz. Bu dünyanın sorunu ancak herkes kendinden başlarsa büyük yol alırız. Sevdiklerimizin iyiliği için sevdiklerimizden uzak kalıyoruz. Önümüzdeki kış da ağır gibi duruyor, yetkililer böyle söylüyor. Kampta biz de mesafeyi korumaya çalışıyoruz, toplantıları bu şekilde yapıyoruz. Futbolcularda performans düşüklüğü olabiliyor ama buna rağmen hepsi elinden gelen gayreti gösteriyor. Güzel maçlarda keyif veren futbol oynamak istiyoruz" diyerek sözlerini sürdürdü.

"İSKELET KADROMUZU KORUMAK İSTİYORUZ"

Kulüplerin bu sezon Avrupa Kupaları’nda aldıkları sonuçların başarılı olmadığını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Yaşanan puan kayıpları, Şampiyonlar Ligi ve Uluslar Ligi’ni etkileyecek gibi duruyordu. Ancak son maçlarda Başakşehir ve Sivasspor’un galibiyetleri çok önemliydi ve kendilerini kutluyorum. Milli takımımızın da hedefi Avrupa Şampiyonası’nda en iyi şekilde mücadele etmek ve Dünya Kupası’na katılmak. Uluslar Ligi’ne kötü başladık. Macaristan’a kaybederek başladı. Onlar avantajlı durumda. Ancak önümüzdeki 2 Uluslar Ligi’ni kazanmak istiyoruz. Uluslar Ligi’nde bütün gruplarda oynanan maçlar sonrasında 2 takım çıkacak. Seyahatler, kamplar, pandemi etkisi, bütün ülkelerdeki oyuncuları etkiledi. İyi bitirmek istiyoruz, inşallah birinci oluruz. Takımımıza katabileceğimiz oyuncuları görmek istiyorduk. 3 maçımız var ve yorgunluğa bağlı değişiklik yapabiliriz. Takıma başarı getirecek yeni oyuncular varsa, onları da kadroya almayı düşünüyoruz ama öncesinde iskelet kadroyu korumak istiyoruz. Bu çocuklar iyi götürdüler" dedi.

Mart ayına kadar karşılaşma olmayacağını söyleyen Güneş, "Bu süre içinde futbol adına yapabileceklerimiz konusunda çalışmalar yapacağız. Hem A Milli Takım’ın başarılı olmasını istiyoruz hem de ülke futbolunun üretip, ürettiğini satan bir şekilde olmasını istiyoruz. Sadece takımın değil, hepimizin fiziksel ve zihinsel yorgunluğu olabiliyor. Sabırlı olmaya ihtiyacımız var. Birlikte çalışarak ortak hayalimize kavuşmak istiyoruz" diye konuştu.

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"ARDA TURAN'A BU KAPIYI KAPATMAYIZ"

Türkiye’deki ve yurt dışındaki bütün oyuncuları takip ettiklerini sözlerine ekleyen Güneş, "Sahneye çıkınca çalışan değil, sahneden önce çalışıp hazırlık yapan bir grubuz. Caner uzun zamandır takip ettiğimiz bir oyuncu. Kulüp takımındayken almadığım bir isim ama şu anda çok ihtiyacımız var ona. Arda Turan, Türkiye’nin en iyi oyuncularının başında gelir. Ama maalesef bir düşüşe geçti. Bunun sebeplerini kendisi değerlendirmiştir. Ama şu anda tekrar küllerinden doğmak istiyor ve gayretli. Eğer başarılı olursa, bu sorumluluğu taşıyacak durumdaysa kimseye bu kapıyı kapatamayız. Caner ve Arda başarılarını ispatlamış isimler. Taylan, Erzurum’dayken de takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Galatasaray’da arzu ettiğimiz yerde oynuyor. Bizim düşündüğümüz oyuncular arasında. Şu anda aramızda olan bazı arkadaşlar var. Elinizde eğer çok iyi bir sol bek varsa, onu değerlendirmek istediğimi kulüp hocalarımıza iletiyorum. Bazı gençler takımlarında oynamıyor ama sol bekte denenmiyor. Denenirse 10 yıllık mevkiyi kapatmış oluruz. Yeni izlenen arkadaşlar da var tabii ki. Sol ayaklı, savunma yükü iyi olan ya da iki yönlü olan oyuncu arayışımız var. Forvet hattı bir müddet daha bizi götürür ama sonrasında ihtiyaç olacaktır. Burası hepimizin milli takımı" ifadelerini kullandı.

Toplantıda söz alan Caner Erkin ise Şenol Güneş’e verdiği fırsattan dolayı teşekkür ederken, "Hedefimiz takımlarımızda iyi oynayıp, milli takıma seçilmek. İnşallah futbol hayatımın sonuna kadar milli takıma hizmet vermek istiyorum" açıklamasını yaptı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: AA

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